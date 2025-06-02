Виплати від благодійників в 1 тис. доларів — в яких регіонах можна отримати допомогу

Грошова допомога в 1 тис. доларів — де можна отримати кошти
Жителі трьох українських регіонів мають можливість отримати допомогу від благодійного фонду "Янголи спасіння". Зокрема, в рамках проєкту буде доступна допомога з ремонту житла та фінансова підтримка на ведення сільськогосподарської діяльності.
Про це йдеться у повідомленні фонду у Telegram.
Умови програми допомоги українцям у трьох регіонах
"Розпочинаємо новий проєкт підтримки населення у співпраці з Гуманітарним фондом для України. Проєкт охоплює визначені райони трьох областей", — йдеться у повідомленні.
Взяти участь у програмі зможуть мешканці Сумської, Чернігівської та Миколаївської областей.
У рамках проєкту передбачається надання:
- допомоги із ведення с/г діяльності;
- здійснення середніх та капітальних ремонтів будинків та квартир;
- психологічної та юридичної допомоги.
Зокрема, зареєструватися у програмі з надання допомоги на ведення сільського господарства у сумі 1 тис. доларів можуть лише мешканці громади з підтвердженим статусом однієї з наступних категорій:
- переселенці з окупованих територій/зон активних бойових дій;
- родини, у яких пошкоджене житло внаслідок бойових дій;
- домогосподарство втратило годувальника через бойові дії.
Отриману фіндопомогу можна спрямувати виключно на купівлю необхідних матеріалів для сільськогосподарської діяльності, зокрема:
- добрив;
- насіння;
- сільськогосподарських інструментів (мотоблоки, теплиці).
Як зареєструватися на допомогу
Для отримання грошової допомоги для ведення сільськогосподарської діяльності потрібно заповнити окрему спеціальну онлайн-форму.
Також ті, хто потребує відбудови будинку чи квартири, можуть заповнити онлайн-анкету.
Дізнатися деталі можна, звернувшись на гарячу лінію: 0 800 334 620.
Раніше ми розповідали, що нині немає можливості подати заявку на виплати до 24 серпня через портал ПФУ у зв'язку з технічними проблемами. Проте це можна зробити офлайн.
Також повідомляли, що переселенці в Одеському регіоні можуть оформити фіндопомогу на шість місяців. Виплати доступні для тих, кому потребує оренди житла.
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