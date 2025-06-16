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Главная Финансы ВПЛ могут получить деньги на аренду жилья — детали

ВПЛ могут получить деньги на аренду жилья — детали

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Дата публикации 16 июня 2025 11:00
Выплаты от Каритас — где доступна помощь для ВПЛ в июне
Национальная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто сможет получить помощь от Каритас.Полтава Как зарегистрироваться на выплаты в июне

Гражданам, которые из-за войны переехали в Полтавскую область, доступна финансовая помощь на аренду жилья. Речь идет о предоставлении выплат на шестимесячный период от благотворительного фонда "Каритас.Полтава".

Об этом говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook.

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Кто сможет получить помощь от Каритас.Полтава

Речь идет о реализации проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине", в рамках которого внутренне перемещенные лица смогут получить средства в таких громадах области:

  • Полтавская;
  • Миргородская;
  • Коломакская;
  • Кременчугская;
  • Кобелякская.

Получить помощь смогут новоприбывшие переселенцы, которые недавно (менее 30 дней) переехали в одну из вышеуказанных громад.

Также обязательно необходимо иметь хотя бы одну из следующих категорий уязвимости:

  • лицо имеет группу инвалидности;
  • гражданин имеет тяжелое заболевание;
  • одинокий человек от 55 лет или домохозяйство, состоящее только из пожилых людей, которые не имеют поддержки от родных;
  • одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;
  • многодетная семья (от трех или более несовершеннолетних детей);
  • беременная женщина или мать с детьми до трех лет.

Среди ограничений:

  • заявитель не получал аналогичную денежную помощь от других организаций;
  • совокупный средний месячный доход на одного человека не превышает 6318 грн.

Как зарегистрироваться на выплаты в июне

Для того, чтобы подать заявку на выплаты от благотворительного фонда "Каритас.Полтава", нужно подготовить пакет документов:

  • паспорт (оригинал);
  • идентификационный код;
  • справку переселенца (менее 30 дней);
  • банковский счет IBAN;
  • документ, где подтверждается критерий уязвимости;
  • справки ОК-5, ОК-7
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Объявление. Источник: Каритас.Полтава


Получить детали по программе можно по номеру телефона: +380503464693.

"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа!", — добавили в организации.

Ранее мы писали, что граждане могут подать заявки на выплаты в рамках программы помощи от УВКБ ООН. Регистрация открыта в июне 2025 года для жителей Запорожья.

Также сообщалось, что украинцы могут принять участие в программе по поддержке предпринимательства. Реализация такого проекта стала возможна при поддержке фонда Neighbour in Need (Австрия).

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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