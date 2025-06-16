Выплаты от Каритас — где доступна помощь для ВПЛ в июне

Национальная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Гражданам, которые из-за войны переехали в Полтавскую область, доступна финансовая помощь на аренду жилья. Речь идет о предоставлении выплат на шестимесячный период от благотворительного фонда "Каритас.Полтава".

Об этом говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook.

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Кто сможет получить помощь от Каритас.Полтава

Речь идет о реализации проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине", в рамках которого внутренне перемещенные лица смогут получить средства в таких громадах области:

Полтавская;

Миргородская;

Коломакская;

Кременчугская;

Кобелякская.

Получить помощь смогут новоприбывшие переселенцы, которые недавно (менее 30 дней) переехали в одну из вышеуказанных громад.

Также обязательно необходимо иметь хотя бы одну из следующих категорий уязвимости:

лицо имеет группу инвалидности;

гражданин имеет тяжелое заболевание;

одинокий человек от 55 лет или домохозяйство, состоящее только из пожилых людей, которые не имеют поддержки от родных;

одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;

многодетная семья (от трех или более несовершеннолетних детей);

беременная женщина или мать с детьми до трех лет.

Среди ограничений:

заявитель не получал аналогичную денежную помощь от других организаций;

совокупный средний месячный доход на одного человека не превышает 6318 грн.

Как зарегистрироваться на выплаты в июне

Для того, чтобы подать заявку на выплаты от благотворительного фонда "Каритас.Полтава", нужно подготовить пакет документов:

паспорт (оригинал);

идентификационный код;

справку переселенца (менее 30 дней);

банковский счет IBAN;

документ, где подтверждается критерий уязвимости;

справки ОК-5, ОК-7

Объявление. Источник: Каритас.Полтава



Получить детали по программе можно по номеру телефона: +380503464693.

"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа!", — добавили в организации.

Ранее мы писали, что граждане могут подать заявки на выплаты в рамках программы помощи от УВКБ ООН. Регистрация открыта в июне 2025 года для жителей Запорожья.

Также сообщалось, что украинцы могут принять участие в программе по поддержке предпринимательства. Реализация такого проекта стала возможна при поддержке фонда Neighbour in Need (Австрия).