Выплаты от Каритас — где доступна помощь для ВПЛ в июне

ВПЛ могут получить деньги на аренду жилья — детали
Гражданам, которые из-за войны переехали в Полтавскую область, доступна финансовая помощь на аренду жилья. Речь идет о предоставлении выплат на шестимесячный период от благотворительного фонда "Каритас.Полтава".
Об этом говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook.
Кто сможет получить помощь от Каритас.Полтава
Речь идет о реализации проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине", в рамках которого внутренне перемещенные лица смогут получить средства в таких громадах области:
- Полтавская;
- Миргородская;
- Коломакская;
- Кременчугская;
- Кобелякская.
Получить помощь смогут новоприбывшие переселенцы, которые недавно (менее 30 дней) переехали в одну из вышеуказанных громад.
Также обязательно необходимо иметь хотя бы одну из следующих категорий уязвимости:
- лицо имеет группу инвалидности;
- гражданин имеет тяжелое заболевание;
- одинокий человек от 55 лет или домохозяйство, состоящее только из пожилых людей, которые не имеют поддержки от родных;
- одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;
- многодетная семья (от трех или более несовершеннолетних детей);
- беременная женщина или мать с детьми до трех лет.
Среди ограничений:
- заявитель не получал аналогичную денежную помощь от других организаций;
- совокупный средний месячный доход на одного человека не превышает 6318 грн.
Как зарегистрироваться на выплаты в июне
Для того, чтобы подать заявку на выплаты от благотворительного фонда "Каритас.Полтава", нужно подготовить пакет документов:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код;
- справку переселенца (менее 30 дней);
- банковский счет IBAN;
- документ, где подтверждается критерий уязвимости;
- справки ОК-5, ОК-7
Получить детали по программе можно по номеру телефона: +380503464693.
"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа!", — добавили в организации.
Ранее мы писали, что граждане могут подать заявки на выплаты в рамках программы помощи от УВКБ ООН. Регистрация открыта в июне 2025 года для жителей Запорожья.
Также сообщалось, что украинцы могут принять участие в программе по поддержке предпринимательства. Реализация такого проекта стала возможна при поддержке фонда Neighbour in Need (Австрия).
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