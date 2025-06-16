Виплати від УВКБ ООН — де реєструють на виплати у червні

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року благодійний фонд "Право на захист" реєструє громадян на виплату коштів в рамках програми багатоцільової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Зокрема, заявки можна подавати жителям Запоріжжя.

Про це повідомляє пресцентр фонду у Telegram.

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Кому доступна грошова допомога від УВКБ ООН у червні

Як зазначається, на допомогу від УВКБ ООН зможуть розраховувати тільки дві категорії людей. Виплати нададуть громадянам, якщо вони є:

вимушеними переселенцями, які залишили свою оселю через небезпеку або повернулися додому після виїзду не більше, ніж пів року тому;

громадянам, які повернулися з-за кордону на свої колишні адреси проживання після виїзду на початку повномасштабного вторгнення.

Важливо, щоб такі громадяни не отримували подібну допомогу за останні три місяці.

"Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — повідомляють в організації.

Йдеться про наступні критерії вразливості:

громадяни мають скрутне фінансове становище (дохід на одну особу в родині становить менш ніж 5,4 тис. грн);

неповна родина, де батько чи мати займаються вихованням неповнолітніх дітей чи дбають про осіб похилого віку;

домогосподарство очолюють пенсіонери, які виховують дітей до 18 років;

у родині є громадяни, у яких діагностовано тяжкі хвороби, особи з інвалідністю усіх груп.

Який розмір допомоги та як зареєструватися на виплати у Запоріжжі

Розмір допомоги залишається незмінним — 10,8 тис. грн за тримісячний період, тобто кожна особа в домогосподарстві зможе отримати по 3,6 тис. грн щомісяця.

Зареєструватися в чергу на отримання фінансової допомоги можна, заповнивши спеціальну форму, яка відкривається щопонеділка о 10:00.

"Реєструємо тільки за попереднім записом. Живої черги немає", — повідомили організатори.

Також громадяни можуть отримати консультацію в офісі за адресою: м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72 (у будні з 9:00 до 15:00) або зателефонувавши за номером: 063 182 68 96 (щосереди з 9:00 до 15:00).

Нагадаємо, у Львові благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" розповість про грантовий конкурс для українок. В його рамках нададуть мінігранти до 150 тис. грн.

Також повідомлялося, що громадянам дадуть кошти на запуск або перезапуск бізнесу. Це стало можливим завдяки програмі, що реалізовується за фінпідтримки Швейцарії.