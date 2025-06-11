Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси До 7 тис. євро — українці можуть отримати підтримку від Австрії

До 7 тис. євро — українці можуть отримати підтримку від Австрії

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 13:00
Виплати за підтримки Австрії — хто і як може отримати 7 тис. євро у червні
Євровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським громадянам у червні 2025 року надана можливість зареєструватися у програмі з підтримки підприємництва під час повномасштабної війни. Реалізація відповідної ініціативи стала можлива завдяки фінансовій підтримці фонду Neighbour in Need (Австрія).

Про це йдеться у повідомленні на порталі Ukrainian Future.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про програму з підтримки бізнесу

Як зазначається, втілення проєкту в життя під назвою REDpreneurUA відбувається завдяки Українському та Австрійському Червоному Хресту. В його рамках українцям буде надано змогу поглибити знання у сфері підприємництва, розширити практичні навички, отримати підтримку менторів, а також фінансування на запуск або відновлення бізнесу.

Проєкт відбере десять учасників, які отримають на кошти на втілення бізнес-ідей. Тоді як 25 учасників отримають можливість пройти інтенсив на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future. В його рамках фіналістам виплатять 7 тис. євро.

Пріоритет нададуть бізнес-ідеям у соціальній, екологічній або інноваційній сферах, а також учасникам, які прагнутимуть зробити внесок у відновлення України. Першочерговість у конкурсі матимуть вразливі категорії громадян (зокрема, переселенці та люди з групою інвалідності).

Серед умов надання гранту: оформлення ФОП та офіційне працевлаштування осіб з вразливих категорій.

Подати заявки на участь у проєкті зможуть громадяни віком від 18 до 59 років. Також серед умов:

  • наявність українського громадянства;
  • проживання на підконтрольній Україні території;
  • наявна бізнес-ідея у сфері економіки з соціальним, екологічним чи інноваційним вектором;
  • нема бізнесу чи потрібне відновлення;
  • є безперебійний інтернет для онлайн-навчання.

"Навчання четвертої когорти відбуватиметься у партнерстві з бізнес-інкубатором Ukrainian Future — середовищем для розвитку інноваційного підприємництва в Україні", — наголосили організатори

Як подати заявку на участь у програмі

Всі, хто бажає взяти участь у програмі допомоги бізнесу REDpreneurUA, мають до 26 червня 2025 року подати заявки.  

Для реєстрації потрібно заповнити спеціальну форму.
 
Раніше ми розповідали, що у трьох областях громадяни можуть взяти участь у програмі допомоги від БФ "Янголи спасіння". Зокрема, організатори нададуть допомогу з ремонту житла.  

Також повідомляли про те, що в ПФУ пояснили, що зараз не надано можливості зареєструватись на виплати "до 24 серпня" онлайн. Заявку можна подати у відділення особисто.   

виплати гроші Австрія бізнес допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації