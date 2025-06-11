Виплати за підтримки Австрії — хто і як може отримати 7 тис. євро у червні

Євровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським громадянам у червні 2025 року надана можливість зареєструватися у програмі з підтримки підприємництва під час повномасштабної війни. Реалізація відповідної ініціативи стала можлива завдяки фінансовій підтримці фонду Neighbour in Need (Австрія).

Про це йдеться у повідомленні на порталі Ukrainian Future.

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Детальніше про програму з підтримки бізнесу

Як зазначається, втілення проєкту в життя під назвою REDpreneurUA відбувається завдяки Українському та Австрійському Червоному Хресту. В його рамках українцям буде надано змогу поглибити знання у сфері підприємництва, розширити практичні навички, отримати підтримку менторів, а також фінансування на запуск або відновлення бізнесу.

Проєкт відбере десять учасників, які отримають на кошти на втілення бізнес-ідей. Тоді як 25 учасників отримають можливість пройти інтенсив на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future. В його рамках фіналістам виплатять 7 тис. євро.

Пріоритет нададуть бізнес-ідеям у соціальній, екологічній або інноваційній сферах, а також учасникам, які прагнутимуть зробити внесок у відновлення України. Першочерговість у конкурсі матимуть вразливі категорії громадян (зокрема, переселенці та люди з групою інвалідності).

Серед умов надання гранту: оформлення ФОП та офіційне працевлаштування осіб з вразливих категорій.

Подати заявки на участь у проєкті зможуть громадяни віком від 18 до 59 років. Також серед умов:

наявність українського громадянства;

проживання на підконтрольній Україні території;

наявна бізнес-ідея у сфері економіки з соціальним, екологічним чи інноваційним вектором;

нема бізнесу чи потрібне відновлення;

є безперебійний інтернет для онлайн-навчання.

"Навчання четвертої когорти відбуватиметься у партнерстві з бізнес-інкубатором Ukrainian Future — середовищем для розвитку інноваційного підприємництва в Україні", — наголосили організатори

Як подати заявку на участь у програмі

Всі, хто бажає взяти участь у програмі допомоги бізнесу REDpreneurUA, мають до 26 червня 2025 року подати заявки.

Для реєстрації потрібно заповнити спеціальну форму.



Раніше ми розповідали, що у трьох областях громадяни можуть взяти участь у програмі допомоги від БФ "Янголи спасіння". Зокрема, організатори нададуть допомогу з ремонту житла.

Також повідомляли про те, що в ПФУ пояснили, що зараз не надано можливості зареєструватись на виплати "до 24 серпня" онлайн. Заявку можна подати у відділення особисто.