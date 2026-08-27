Допомога ВПО у вересні 2026 року: нові правила житла, виплат і документів

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

З 1 вересня для внутрішньо переміщених осіб змінюються одразу кілька правил державної підтримки. Нововведення стосуються житла, компенсацій, оформлення документів та окремих програм допомоги. Зокрема, для частини переселенців зміняться умови отримання житлового ваучера та паперових довідок, а строк тимчасового проживання без документів збільшать.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

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Кому можуть відмовити у житловому ваучері

З 1 вересня житловий ваучер не надаватимуть ВПО, які після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом відчужили власне житло. Також права на ваучер не матимуть ті, хто вже скористався програмою "єОселя" або після окупації зареєстрував місце проживання на тимчасово окупованій території.

Водночас ці обмеження не стосуються людей, які вже отримали ваучер або подали заяву до набуття новими правилами чинності.

Для тих, хто хоче поєднати ваучер із пільговою іпотекою "єОселя", діятиме така схема: спочатку потрібно отримати ваучер, а потім використати його як перший внесок за кредитом.

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Грошові виплати ветеранам

До 30 жовтня 2026 року діє програма Червоного Хреста для ветеранів і ветеранок, які через війну повністю або частково втратили зір. Максимальна сума допомоги становить 95 000 гривень. Її можна використати на:

облаштування житла;

побутову техніку;

адаптивні засоби;

смартфони з озвучуванням;

спеціалізоване обладнання;

навігаційні системи.

Загалом програма охоплює 26 видів техніки та обладнання. Подати заяву можна особисто, через представника, поштою або онлайн за місцем фактичного проживання.

Паперову довідку ВПО замінять електронним витягом

Ще одна зміна стосується підтвердження статусу переселенця. Паперові довідки ВПО мають замінити електронним витягом із державного реєстру. Також змінюється підхід до призначення державної допомоги. Під час оцінювання планують враховувати індивідуальні потреби людини або родини, а не лише сам факт наявності статусу ВПО.

Для переселенців також розширюють житлові можливості. Йдеться, зокрема, про пільгові кредити, субсидовану оренду та довгострокові житлові програми.

На оформлення документів дадуть більше часу

Для ВПО, які втратили документи через війну, строк їх оформлення у місцях тимчасового проживання збільшили з 60 до 90 днів.

Змінилися і правила підтвердження пошкодження або знищення житла. Тепер для цього можна використовувати акт дистанційного обстеження. Це дає змогу підтвердити стан житла без обов’язкового огляду на місці.

Інформацію про виплати можна перевірити онлайн

Дані про призначені компенсації та виплати можна буде переглядати в електронному кабінеті Пенсійного фонду. Там відображатимуться:

сума призначеної виплати;

нараховані кошти;

інформація про компенсацію;

причина відмови, якщо виплату не призначили.

Допомога дітям

Передбачена також житлова підтримка для дитячих будинків сімейного типу. У першу чергу допомогу отримуватимуть родини, які:

евакуювалися через війну;

втратили житло;

повернулися в Україну після перебування за кордоном.

На цю програму в державному бюджеті на 2026 рік передбачили 833 мільйонів гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити при затримці виплат ВПО. Допомогу перераховують після 15-го та 28-го числа, тому кошти можуть надійти пізніше. Якщо грошей немає після другого виплатного періоду, варто перевірити право на допомогу та банківські реквізити. Причина затримки може виявитися зовсім не там, де її шукають.

Також Новини.LIVE розповідали про нову грошову допомогу від благодійників. Виплати передбачені для ВПО та місцевих мешканців із доходом до 8 422 гривень на людину. Розмір підтримки становить до 10 800 гривень на одного отримувача, а для окремих евакуйованих родин — до 12 300 гривень. Проте отримати кошти зможуть лише жителі визначених громад, які відповідають усім умовам програми.