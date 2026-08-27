Помощь ВПЛ в сентябре 2026 года: новые правила жилья, выплат и документов

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

С 1 сентября для внутренне перемещенных лиц меняются сразу несколько правил государственной поддержки. Нововведения касаются жилья, компенсаций, оформления документов и отдельных программ помощи. В частности, для части переселенцев изменятся условия получения ваучера и бумажных справок, а срок временного проживания без документов увеличат.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии" .

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Кому могут отказать в жилом ваучере

С 1 сентября жилищный ваучер не будут предоставлять ВПЛ, которые после 24 февраля 2022 года продали, подарили или иным способом отчуждали собственное жилье. Также права на ваучер не будут иметь те, кто уже воспользовался программой "єОселя" или после оккупации зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории.

В то же время, эти ограничения не касаются людей, которые уже получили ваучер или подали заявление к вступлению в силу новых правил.

Для тех, кто хочет соединить ваучер со льготной ипотекой "єОселя", будет действовать такая схема: сначала нужно получить ваучер, а затем использовать его как первый взнос по кредиту.

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Денежные выплаты ветеранам

До 30 октября 2026 года действует программа Красного Креста для ветеранов и ветеранок, которые из-за войны полностью или частично потеряли зрение. Максимальная сумма пособия составляет 95 000 гривен. Ее можно использовать на:

обустройство жилья;

бытовую технику;

адаптивные средства;

смартфоны с озвучкой;

специализированное оборудование;

навигационные системы.

В общей сложности программа охватывает 26 видов техники и оборудования. Подать заявление можно лично, через представителя, по почте или онлайн по месту фактического проживания.

Бумажную справку ВПЛ заменят электронной выпиской

Еще одно изменение касается подтверждения статуса переселенца. Бумажные справки ВПЛ должны заменить электронными выписками из государственного реестра. Также меняется подход к назначению государственной помощи. При оценке планируется учитывать индивидуальные потребности человека или семьи, а не только сам факт наличия статуса ВПЛ.

Для переселенцев также расширяют жилищные возможности. Речь идет, в частности, о льготных кредитах, субсидированной аренде и долгосрочных жилищных программах.

На оформление документов дадут больше времени

Для ВПЛ, потерявших документы из-за войны, срок их оформления в местах временного проживания увеличился с 60 до 90 дней.

Изменились и правила подтверждения повреждения или уничтожения жилья. Теперь для этого можно использовать акт дистанционного обследования. Это позволяет подтвердить состояние жилья без осмотра на месте.

Информацию о выплатах можно проверить онлайн

Данные о назначенных компенсациях и выплатах можно будет просматривать в электронном кабинете Пенсионного фонда. Там будут отображаться:

сумма назначенной выплаты;

начисленные денежные средства;

информация о компенсации;

причина отказа, если выплата не назначена.

Помощь детям

Предусмотрена также жилищная поддержка для детских домов семейного типа. В первую очередь помощь будут получать семьи, которые:

эвакуировались из-за войны;

потеряли жилье;

вернулись в Украину после пребывания за границей.

На эту программу в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 миллиона гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что делать при задержке выплат ВПЛ. Помощь перечисляют после 15 и 28 числа, поэтому средства могут поступить позже. Если денег нет после второго выплатного периода, следует проверить право на пособие и банковские реквизиты. Причина задержки может оказаться совсем не там, где ее ищут.

Также Новини.LIVE рассказывали о новой денежной помощи от благотворителей. Выплаты предусмотрены для ВПЛ и местных жителей с доходом до 8422 гривен на человека. Размер поддержки составляет до 10 800 гривен на одного получателя, а для отдельных эвакуированных семей – до 12 300 гривен. Однако получить средства смогут только жители определенных громад, отвечающих всем условиям программы.