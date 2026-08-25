Допомога ВПО у 2026 році: коли надходять виплати та що робити, якщо грошей немає

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Коли гроші не приходять у звичний день, закономірно виникає питання: виплату затримали чи її вже припинили? Затримка зарахування ще не означає, що допомогу скасували. Гроші для переселенців виплачують у визначені дати, але надходження на картку може відбутися пізніше. Водночас важливо перевірити, чи збереглося право на допомогу, адже уряд оновив правила її призначення та продовження.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кабінет Міністрів України.

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Коли ВПО отримують гроші

Допомогу на проживання перераховують двома виплатними періодами:

після 15-го числа;

після 28-го числа.

Тобто якщо гроші не прийшли під час першого траншу, це не обов'язково означає, що їх не буде. Частина виплат може надійти під час другого перерахування. Крім того, між датою, коли кошти відправили, і моментом їх появи на банківському рахунку може пройти певний час. На це впливає проходження платежу через казначейство та банк.

Скільки виплачують ВПО

Розмір допомоги у 2026 році залишається таким:

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2000 гривень на місяць — для дорослого отримувача;

3000 гривень на місяць — для дитини;

3000 гривень на місяць — для людини з інвалідністю.

Але сам статус ВПО не означає автоматичного призначення допомоги. Право на виплату залежить від установлених державою критеріїв. Зокрема, під час призначення враховують доходи та майновий стан родини.

Чому виплата може затриматися

Гроші проходять кілька етапів, перш ніж потрапити на картку отримувача. Спочатку держава виділяє необхідне фінансування, після чого кошти проходять через відповідні установи та уповноважений банк. Тому в день, коли виплату мають провести, гроші можуть ще не відображатися на рахунку.

Якщо грошей немає довше

Якщо кошти не надійшли не лише після 15-го, а й після другого виплатного періоду, варто перевірити, чи все гаразд із виплатою. Насамперед можна:

перевірити банківські реквізити;

уточнити, чи продовжено вам допомогу;

перевірити, чи відповідаєте ви чинним критеріям для її отримання;

з'ясувати, чи не виникли питання під час перевірки доходів або майнового стану.

У 2026 році правила надання допомоги ВПО змінювалися. Зокрема, уряд збільшив максимальну кількість шестимісячних періодів отримання допомоги з чотирьох до п'яти.

Також уряд розширив можливості отримання допомоги для окремих категорій дітей ВПО та непрацездатних людей.

Куди звертатися, якщо виплату не отримали

Якщо самостійно з'ясувати причину не вдалося, можна звернутися:

на урядову гарячу лінію 1545;

до місцевого управління соціального захисту населення;

до найближчого ЦНАПу;

до Пенсійного фонду України;

на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО: 066 813 62 39.

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