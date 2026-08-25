Виплати для ВПО: у п’яти регіонах доступна допомога у 1 800 грн на пів року

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У п’яти українських областях діє об’єднана програма грошової допомоги "Єдність" від благодійного фонду "Право на захист" за фінансування Гуманітарного фонду для України (ГФУ). У її рамках виплати можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО) або місцеві мешканці, які проживають неподалік від лінії фронту або державного кордону з РФ.

Про те, за яких умов громадяни можуть отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

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Де доступна грошова допомога за новим проєктом

Як зазначається, проєкт "Єдність" охоплює своєю дією громади в таких регіонах:

Чернігівському;

Сумському;

Дніпропетровському;

Херсонському;

Миколаївському.

Згідно з умовами проєкту, подавати заявки можуть родини, які відповідають усім нижченаведеним критеріям:

Мають статус внутрішньо переміщених осіб, є місцевими жителями; Проживають неподалік від лінії фронту або до 50 км від державного кордону з Росією у визначених областях і громадах проєкту; Щомісячний дохід не перевищує 8 422 грн на кожного в родині.

Розміри допомоги та контакти для реєстрації

У рамках програми громадяни, які проживають поблизу лінії фронту або держкордону отримають, грошову допомогу у розмірі 1 800 грн на одну особу на місяць (загалом — 10 800 грн на одну особу за шість місяців).

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Домогосподарства, які вимушено залишили місця проживання через загрозу життю, атаки або обов’язкову евакуацію, отримають 4 100 грн на кожного за місяць (загалом — 12 300 грн на одну людину за тримісячний період).

Громадяни для підтвердження відповідності умовам програми та групам вразливості повинні надати документи. Йдеться про:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код для всіх членів домогосподарства (за наявності);

документи, що підтвердять склад домогосподарства та наявність категорії вразливості;

дійсний банківський рахунок (IBAN) для отримання виплат.

Подробиці щодо програми грошової допомоги доступні за такими контактами:

Гаряча лінія: 0 800 750 104 (будні 09:00–18:00);

Е-пошта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що благодійний фонд "Карітас Полтава" надасть жителям регіону грошову допомогу на оплату комунальних послуг та тверде паливо на проходження зими 2026/27 років. Зокрема, виплати доступні громадянам з інвалідністю (І-ІІ група), людям похилого віку, яким понад 60 років.

Ще Новини.LIVE писали про те, що влітку доступна грошова допомога від Естонської ради у справах біженців (ERC). Кошти отримають евакуйовані родини в одній з прифронтових областей України. Кожен в родині матиме право на суму у розмірі 12 300 грн, розраховану на три місяці.