Виплати від Карітас — хто отримає з домогосподарств, постраждалих від обстрілів

У зв'язку з черговою російською смертоносною атакою по Запоріжжю 22 вересня жителям, чиє житло зазнало ушкоджень, нададуть грошову допомогу на здійснення незначних ремонтів. Подати заявки на виплати зможуть лише громадяни пільгових категорій.

Про це йдеться у повідомленні благодійного фонду "Карітас Запоріжжя".

Хто зможе отримати кошти на ремонти житла

Взяти участь у програмі допомоги від БФ "Карітас Запоріжжя" зможуть ті громадяни, в оселях яких пошкоджено вікна, двері та дах.

"Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя троє людей загинули, ще декілька людей перебувають у лікарні. Приносимо свої співчуття родинам загиблих та молимося за здоров’я постраждалих. До уваги жителів Запоріжжя пільгових категорій, чиє житло зазнало ушкоджень внаслідок обстрілів та потребує незначного ремонту! Карітас Запоріжжя надає громадянам пільгових категорій допомогу у відновленні пошкодженого житла", — йдеться у повідомленні.

Потрібно, щоб у заявника налічувалося всі п'ять пунктів:

житло уражене після 24 лютого 2022 року, немає структурних ушкоджень;

члени родини не мають доходу або середній дохід на місяць на одну особу не перевищує 6,32 тис. грн;

є законні підстави володіння житлом (власник будинку або довіреність);

не отримували виплати на ремонту пошкоджень від уряду чи інших організацій;

родина не має іншого житла, розташованого на безпечних територіях.

Обов'язкова умова — наявність бодай одного критерію вразливості:

особи з інвалідністю перша-друга група/інвалідність з дитинства (є підтверджувальні документи);

людина має важкі захворювання;

самотні громадяни похилого віку (60+) або домогосподарство з літніми людьми, які не мають підтримки родичів;

самотня матір/батько або опікун неповнолітніх дітей;

багатодітні родини з неповнолітніми дітьми (від трьох);

родина має вагітну жінку, годуючу матів з дітьми віком до трьох років;

малозабезпечені родини.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас. Запоріжжя"

Як подати заявку на участь у програмі

Для того, щоб взяти участь у програмі допомоги від БФ "Карітас. Запоріжжя", громадяни мають заповнити спеціальну форму.

Після заповнення анкети фахівці благодійного фонду зв'яжуться із заявниками у робочий час.

Також громадяни можуть отримати консультації (понеділок-п'ятниця з 09:30 до 16:00) щодо програми допомоги за номером телефону: 0800-336-734.

"Заповнення форми не гарантує отримання допомоги. Кількість допомоги обмежена!" — уточнили організатори.

Раніше ми писали, що уряд ухвалив запровадження додаткової підтримки переселенців перед зимою. Йдеться про надання допомоги у середньому у 8 тис. грн на дрова та вугілля.

Також ми розповідали, що жителям прифронтового міста доступна програма фіндопомоги від Агентства ООН. Кожному члену родини виділять по 10,8 тис. грн.