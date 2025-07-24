Врожай пшениці і ціни у 2025 році — до чого готуватися у 2025 році

Збирання врожаю пшениці. Фото: УНІАН

Врожай пшениці в Україні у 2025 році буде найнижчим за останні 10 років. Тож ціни на зерно зростуть.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Чому пшениці буде мало і як зміняться ціни

Цього року, як пояснив очільник Союзу українського селянства Іван Томич, значну частину посівів знищили заморозки на весні. Особливо сильно погода нашкодила фермерам із південних регіонів, яким навіть довелося пересівати поля.

"Тож врожайність пшениці серед усіх культур буде найнижчою", — пояснив Томич.

Експерт наголосив, що ці фактори вплинули на зростання цін на пшеницю. Так, на початку липня тонна коштувала менш як 8 тисяч гривень, але надалі ціна зросла до 9 тисяч гривень за тонну.

"І суттєво дешевшати не буде. Бо там, де не вимерзло, вибило градом. Також не треба відкидати фактор війни, який кожного року змушує прогнози давати з обережністю", — підкреслив аграрій.

Іван Томич також додав, що загалом експортний потенціал пшениці цього року буде меншим.

"Наскільки — поки важко сказати, потрібно дочекатися завершення жнив. Але скорочення десь до 15 мільйонів тонн, думаю, можна чекати", — сказав голова Союзу українського селянства.

Хто купує українське зерно

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповідав, що Україна найбільше експортує агропродукцію в Азію, Африку та на Близький Схід. При цьому ще один перспективний ринок для збуту української агропродукції — це Індія. На думку Марчука, потрібно розвивати відносини з цією державою, оскільки ринок споживання там дуже великий.

Раніше ми розповідали, скільки коштує експортувати агропродукцію з України до різних країн Європи. Через повномасштабну війну з РФ аграрії перевозять свій товар частіше вантажівками, ніж морем.

Також нагадаємо, що через купівлю зерна держбюджет щороку втрачає мільярди гривень. Усе через компанії, які перепродують куплене за готівку збіжжя в інші країни за фіктивними документами.