Урожай пшеницы и цены в 2025 году — к чему готовиться в 2025 году

Уборка урожая пшеницы. Фото: УНИАН

Урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет самым низким за последние 10 лет. Поэтому цены на зерно вырастут.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

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В этом году, как пояснил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, значительную часть посевов уничтожили заморозки весной. Особенно сильно погода навредила фермерам из южных регионов, которым даже пришлось пересевать поля.

"Поэтому урожайность пшеницы среди всех культур будет самой низкой", — пояснил Томич.

Эксперт отметил, что эти факторы повлияли на рост цен на пшеницу. Так, в начале июля тонна стоила менее 8 тысяч гривен, но в дальнейшем цена выросла до 9 тысяч гривен за тонну.

"И существенно дешеветь не будет. Потому что там, где не вымерзло, выбило градом. Также не надо отбрасывать фактор войны, который каждый год заставляет прогнозы давать с осторожностью", — подчеркнул аграрий.

Иван Томич также добавил, что в целом экспортный потенциал пшеницы в этом году будет меньшим.

"Насколько — пока трудно сказать, нужно дождаться завершения жатвы. Но сокращение где-то до 15 миллионов тонн, думаю, можно ожидать", — сказал председатель Союза украинского крестьянства.

Кто покупает украинское зерно

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказывал, что Украина больше всего экспортирует агропродукцию в Азию, Африку и на Ближний Восток. При этом еще один перспективный рынок для сбыта украинской агропродукции — это Индия. По мнению Марчука, нужно развивать отношения с этим государством, поскольку рынок потребления там очень большой.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит экспортировать агропродукцию из Украины в разные страны Европы. Из-за полномасштабной войны с РФ аграрии перевозят свой товар чаще грузовиками, чем морем.

Также напомним, что из-за покупки зерна госбюджет ежегодно теряет миллиарды гривен. Все из-за компаний, которые перепродают купленное за наличные деньги зерно в другие страны по фиктивным документам.