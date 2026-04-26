В Україні оновилися ціни на популярний продукт: скільки коштує кілограм

В Україні оновилися ціни на популярний продукт: скільки коштує кілограм

Дата публікації: 26 квітня 2026 14:30
Ціни на помідори в України: яка вартість овоча у квітні
Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Українські помідори подешевшали на 13% за тиждень. Нині овоч продається за цінами від 140 до 170 гривень за кілограм. Однак у супермаркетах томати дорожчі. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit

Детальніше про ціни на помідори

Томати дешевшають через сезонне збільшенням пропозиції: постачальники почали пропонувати овочі з місцевих теплиць, тоді як попит залишається стриманим. На загальну ситуацію випливає й імпорт. Так, турецькі помідори продаються за цінами від 100 гривень за кілограм. Втім, імпортних помідорів в Україні наразі мало. 

Попри здешевшання, помідори від українських виробників все ще коштють на 60% дорожче, ніж наприкінці квітня 2025 року. Однак прогнозується, що томати в Україні продовжать дешевшати. 

Ціни на помідори в супермаркетах

Середня ціна на червоні помідори становить 239 гривень, свідчать дані на порталі Мінфін. Тоді як у торгових мережах вартість коливається від 236 до 303 гривень. Рожеві помідори коштують від 249 до 325 гривень за кілограм, а середня ціна перебуває на рівні 284,50 гривень/кілограм.

Натомість кілограм помідорів сливка у торгових мережах коштує від 249 до 332 гривень, а середня ціна складає 290,75 гривень за кілограм. 

Як повідомляє Новини.LIVE, крім помідорів, українці платять більше й за інші овочі. Так, наприклад, продовжує дорожчати морква. При цьому купити великі партії товару доволі непросто. 

Ще Новини.LIVE писали, чи продаватимуть українцям херсонські кавуни цього літа і скільки коштуватиме полуниця. Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук розповів про ситуацію з баштанними культурами в Україні. Ще він спрогнозував, якими будуть ціни на ягоди на ринках.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
