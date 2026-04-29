В Україні злетіла ціна на спаржу: скільки треба віддати за кілограм

В Україні стартував сезон спаржі, однак для більшості споживачів вона залишається недоступною через високу вартість. Так, зараз ціни на цей овоч сягають 600 гривень за кілограм. Через нестабільну погоду, курсові коливання та загальне здорожчання виробництва ціни на цей продукт, порівняно з минулим роком, зросли на 20-25% і наразі сягають 600 грн за кілограм.

Про це виданню AgroPortal розповіла виконавча директорка одного з найбільших в країні агропідприємств, що спеціалізується на спаржі, Ольга Костюк, передає Новини.LIVE.

Скільки коштує кілограм спаржі в Україні

Сезон спаржі у 2026 році, за словами Ольги Костюк, розпочався 15 квітня — на чотири дні пізніше, ніж торік.

"На початку сезону ціна вища, бо спаржі ще немає, є певний ажіотаж. Потім є пік сезону, коли її максимально багато на ринку. Для невеликих виробників, які не мають постійного збуту, це дуже складно", — розповіла підприємиця.

Вона зауважила, що попередній сезон для фермерів був важким через чотири хвилі весняних заморозків, які знизили врожайність спаржі на 15%. Однак виробники готуються до насичення ринку: прогнозується, що через 2 роки пік сезону має спровокувати надлишок пропозиції. Тому господарства вивчають можливості переробки та тривалого зберігання продукції.

Читайте також:

Що ще варто знати

Нагадаємо, цього літа українцям продаватимуть херсонські кавуни й дешеву полуницю. За словами нардепа Дмитра Соломчука, кавуни після часткової окупації Херсонщини вирощують в інших областях.

"Зрозуміло, що за смаковими якостями, за дозріванням — з херсонськими мало хто може посперечатися, як би їх не вирощували. Але так, кавуни будуть", — підкреслив він.

Натомість вирощену на городах полуницю споживачам почнуть пропонувати у червні. Щодо цін, то кілограм ягід коштуватиме у середньому 80 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні падають ціни на помідори. Овочі дешевшають, оскільки з'явилася продукція, вирощена у місцевих теплицях. Завдяки цьому томати за тиждень стали дешевшими на 13%.

Також Новини.LIVE писали про товари, на які супермаркети встановили великі знижки. Ми дізналися про акційні пропозиції в АТБ і Сільпо. Список асортименту зі зниженими цінами доволі широкий і може може здивувати споживачів.