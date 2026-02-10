Відео
Головна Фінанси Ціни на зерно наприкінці зими — що подорожчало на агроринку

Ціни на зерно наприкінці зими — що подорожчало на агроринку

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні — як продається ячмінь у лютому
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Трейдери в Україні усе частіше укладають угоди щодо поставок ячменю та кукурудзи від фермерів, тоді як увага до зернових культур зменшується. Причина: сильні морози та нестійка погода у лютому.

Про це повідомляє Agronews, передає Новини.LIVE

Ціни на ячмінь

Станом на зараз в портах за тонну ячменю пропонують від 10 800 до 11 000 гривень (понад 200 доларів). При цьому деякі трейдери готові платити більше 11 000 гривень за тонну, зважаючи на коливання курсу долара в Україні.

Тим часом стрімке зростання цін на фуражну кукурудзу надає додаткову підтримку цінам на ячмінь. Так, тонна кукурудзу всього за тиждень подорожчала на 6 доларів і наразі коштує 212 доларів (понад 9 000 гривень). 

Експорт ячменю

Станом на 1 лютого 2026 року з України на експорт було відправлено 1,3 мільйона тонн ячменю. За аналогічний період у 2024 році за кордон було продано понад 2 мільйона тонн. Відповідно, потенціал експорту складає від 1 до 1,2 мільйона тонн.

Раніше стало відомо, що кукурудза в Україні стрімко додає у ціні. Основа причина подорожчання — морози, які ускладнюють логістику. Також писали, що тонна ріпаку на початку лютого коштує 25 000 гривень. Відомо, з яких причин зростають ціни на цю культуру.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
