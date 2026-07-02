Штрафи за перевищення швидкості: скільки доведеться сплатити за новими правилами

Водій в авто, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості. Якщо зараз покарання майже однакове для більшості порушників, то в майбутньому сума штрафу залежатиме від того, наскільки сильно водій перевищив дозволену швидкість і як часто він це робить.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Слово і діло.

Тепер порушників каратимуть так: чим більше перевищення швидкості — тим вищим буде штраф. Найменше покарання пропонують залишити для тих, хто перевищив швидкість більш ніж на 20 км/год — 680 гривень.

Якщо ж водій їхав швидше більш ніж на 40 км/год, штраф зросте до 2 040 гривень. За перевищення на понад 60 км/год доведеться заплатити 2 720 гривень, а якщо швидкість перевищено більш ніж на 80 км/год — 3 400 гривень.

Найбільші санкції приготували для систематичних порушників. Якщо водій п'ять і більше разів протягом року перевищить швидкість більш ніж на 60 або 80 км/год, йому світить штраф 17 000 гривень.

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При цьому для незначних порушень залишиться можливість заощадити. Якщо водій не перевищив 40 км/год і сплатив штраф протягом 10 днів, діятиме знижка 50%.

Тобто нова система має зробити покарання справедливішим і жорсткіше карати саме тих водіїв, які регулярно грубо порушують правила та створюють небезпеку на дорогах.

Зазначимо, що наразі ці зміни ще не набули чинності. Для їх запровадження необхідно ухвалити закон.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що можуть запровадити штрафи для військових командирів за порушення під час розгляду рапортів військових. Якщо закон ухвалять, відповідальність загрожуватиме за ігнорування звернень, порушення строків їх розгляду або відмову в реєстрації рапортів.

Також Новини.LIVE писали, що можна отримати штраф навіть через дописи у соціальних мережах. Юристи наголошують: неправдиві звинувачення, погрози чи мова ворога можуть обернутися судовими позовами, компенсацією моральної шкоди або навіть криміналом.