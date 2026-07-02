Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Водіїв чекає нова система штрафів: за що доведеться віддати до 17 000 гривень

Водіїв чекає нова система штрафів: за що доведеться віддати до 17 000 гривень

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 16:25
Штрафи за перевищення швидкості: скільки доведеться сплатити за новими правилами
Водій в авто, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості. Якщо зараз покарання майже однакове для більшості порушників, то в майбутньому сума штрафу залежатиме від того, наскільки сильно водій перевищив дозволену швидкість і як часто він це робить.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Слово і діло.

Тепер порушників каратимуть так: чим більше перевищення швидкості — тим вищим буде штраф. Найменше покарання пропонують залишити для тих, хто перевищив швидкість більш ніж на 20 км/год — 680 гривень.

Якщо ж водій їхав швидше більш ніж на 40 км/год, штраф зросте до 2 040 гривень. За перевищення на понад 60 км/год доведеться заплатити 2 720 гривень, а якщо швидкість перевищено більш ніж на 80 км/год — 3 400 гривень.

Найбільші санкції приготували для систематичних порушників. Якщо водій п'ять і більше разів протягом року перевищить швидкість більш ніж на 60 або 80 км/год, йому світить штраф 17 000 гривень.

Читайте також:

При цьому для незначних порушень залишиться можливість заощадити. Якщо водій не перевищив 40 км/год і сплатив штраф протягом 10 днів, діятиме знижка 50%.

Тобто нова система має зробити покарання справедливішим і жорсткіше карати саме тих водіїв, які регулярно грубо порушують правила та створюють небезпеку на дорогах.

Зазначимо, що наразі ці зміни ще не набули чинності. Для їх запровадження необхідно ухвалити закон.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що можуть запровадити штрафи для військових командирів за порушення під час розгляду рапортів військових. Якщо закон ухвалять, відповідальність загрожуватиме за ігнорування звернень, порушення строків їх розгляду або відмову в реєстрації рапортів.

Також Новини.LIVE писали, що можна отримати штраф навіть через дописи у соціальних мережах. Юристи наголошують: неправдиві звинувачення, погрози чи мова ворога можуть обернутися судовими позовами, компенсацією моральної шкоди або навіть криміналом.

штрафи водії гроші
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації