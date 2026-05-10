Головна Фінанси Українці платять штрафи за прострочені паспорти: що порушують люди

Дата публікації: 10 травня 2026 17:35
Штраф за прострочений паспорт в Україні: чому й на скільки штрафують громадян
Паспорт-книжечка, люди. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні паспорти громадян іноді втрачають свою законну силу. Це стається через те, що людина не вклеїла у паспорт-книжку нову фотографію у 25 та 45 років або ж не обміняла старий документ на ID-картку. Зробити це потрібно впродовж місяця після дня народження, інакше можна отримати штраф

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Заміна паспорта на ID-карту

Попри те, що у паспорта-книжки немає терміну дії, як наголосили у Державній міграційній службі, обмін на ID-картку можливий,  якщо людина не вклеїла нову фотокартку у 25 чи 45 років. У такому разі ID-картку потрібно обов'язково отримати за місяць.

Крім цього, є ще дві причини, через які замість паспорта старого зразка оформлюється його більш сучасний варіант:

  • втрата, крадіжка, псування документа, зміна прізвища або інших даних власника:
  • особисте рішення власника документа.

Штраф за недійсний паспорт

Якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити такий паспорт на документ нового зразка, його визнають недійсним. Тобто користуватися таким документом не можна. Якщо ж з'ясується, що людина досі має такий документ, то:

Читайте також:
  • спочатку її попередять про те, що потрібно отримати новий паспорт;
  • у разі ігнорування вимоги — оштрафують на суму від 17 до 51 гривень.

Відповідна норма про штрафи міститься у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Як повідомляли Новини.LIVE, з 2026 року українці платитимуть більше, коли оформлюватимуть паспорт. Так, щоб отримати ID-картку, треба буде заплатити від 619 до 988 гривень. Натомість якщо паспорт видається вперше — ця послуга залишатиметься безкоштовною. 

Також Новини.LIVE розповідали, скільки треба заплатити за німецький паспорт. З початком повномасштабної війни з РФ багато українців виїхали за кордон, зокрема й до Німеччини. Тож не зайвим буде знати, які переваги надає німецьке громадянство. 

гроші штраф втрата паспорту
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
