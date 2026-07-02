Штрафы за превышение скорости: сколько придется заплатить по новым правилам

Водитель в машине, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Водителям грозят новые штрафы за превышение скорости. Если сейчас наказание практически одинаково для большинства нарушителей, то в будущем сумма штрафа будет зависеть от того, насколько сильно водитель превысил допустимую скорость и как часто он это делает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Слово и дело.

Теперь нарушителей будут наказывать так: чем больше превышение скорости — тем выше будет штраф. Наименьшее наказание предлагают оставить для тех, кто превысил скорость более чем на 20 км/ч — 680 гривен.

Если же водитель ехал быстрее более чем на 40 км/ч, штраф увеличится до 2 040 гривен. За превышение более чем на 60 км/ч придется заплатить 2 720 гривен, а если скорость превышена более чем на 80 км/ч — 3 400 гривен.

Самые строгие санкции предусмотрены для систематических нарушителей. Если водитель пять и более раз в течение года превысит скорость более чем на 60 или 80 км/ч, ему грозит штраф в размере 17 000 гривен.

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При этом за незначительные нарушения останется возможность сэкономить. Если водитель не превысил скорость более чем на 40 км/ч и оплатил штраф в течение 10 дней, ему будет предоставлена скидка в размере 50%.

То есть новая система должна сделать наказание более справедливым и ужесточить наказание именно для тех водителей, которые регулярно грубо нарушают правила и создают опасность на дорогах.

Отметим, что на данный момент эти изменения еще не вступили в силу. Для их введения необходимо принять закон.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что могут ввести штрафы для военных командиров за нарушения при рассмотрении рапортов военнослужащих. Если закон будет принят, ответственность будет грозить за игнорирование обращений, нарушение сроков их рассмотрения или отказ в регистрации рапортов.

Также Новини.LIVE писали, что можно получить штраф даже за посты в социальных сетях. Юристы подчеркивают: ложные обвинения, угрозы или язык врага могут обернуться судебными исками, компенсацией морального вреда или даже уголовным делом.