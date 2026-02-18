Коментарі у соціальних мережах — за які дописи штрафують українців

Дівчина тримає телефон у руці. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Соціальні мережі вже давно перетворилися у невід'ємну частину нашого життя. Люди публікують особисті фотографії, коментують новини, дописи чи діляться враженнями. Та насправді кожна наша публікації має цифровий слід, і у деяких випадках публікації можуть призвести до штрафів.

Юрист Євген Буліменко розповів журналістам РБК-Україна, за які пости у соціальних мережах можна отримати штраф, судовий позов і навіть термін за гратами, передає Новини.LIVE.

Що треба знати про пости у соціальних мережах

Як пояснив Євген Буліменко, кожна людина, яка вважає що її гідність принизив хтось із користувачів у соціальний мережі, має право на судовий захист.

"Розміщення недостовірної інформації може мати наслідком цивільно-правову відповідальність: обов’язок спростувати дані та відшкодувати моральну і майнову шкоду", — сказав юрист.

Справи про захист репутації, як зауважив спеціаліст, підпадають під правило, за яким позивачу потрібно навести конкретні факти, які підтверджують неправдивість поширеною інформації й що її опублікував саме конкретний відповідач.

Не зіграє на користь відповідачу й видалення посту, у якому він словесно ображав позивача чи писав про нього неправду: якщо публікація була зафіксована (наприкла, через нотаріальне завірення скриншота), то відповідати за вже завдану шкоду репутації все одно доведеться.

Як карають порушників у соціальних мережах

Якщо йдеться про погрози, то автор може отримати від 2 до 5 років позбавлення волі. Погрозами можуть бути, наприклад, прямі залякування фізичною розправою в коментарях.

Якщо без доказів та фактів назвати людину "злодієм" або шахраєм" — це може перетворитися у судовий позов. Якщо суддя підтримає позивача, порушнику доведеться виплачувати останньому моральну шкоду.

За образи через національність, расу або релігію статтею 161 Кримінального Кодексу Україну передбачено покарання — до 3 років за гратами.

За паніку у соціальних мережах щодо подій, пов'язаних із повномасштабною війною з РФ, можна отримати:

штраф від 170 до 255 грн;

виправні роботи до 1 місяця за статтею 173-1 КУпАП.

Євген Буліменко також зауважив, що в українських судах вже не тільки розглядають справи щодо недостовірних публікацій у месенджерах, а й призначають компенсації у розмірі до 50 000 гривень.

