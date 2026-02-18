Відео
Україна
Новини
Штрафи до 50 000 гривень — за які пости у соцмережах можуть покарати

Штрафи до 50 000 гривень — за які пости у соцмережах можуть покарати

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 21:54
Коментарі у соціальних мережах — за які дописи штрафують українців
Дівчина тримає телефон у руці. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Соціальні мережі вже давно перетворилися у невід'ємну частину нашого життя. Люди публікують особисті фотографії, коментують новини, дописи чи діляться враженнями. Та насправді кожна наша публікації має цифровий слід, і у деяких випадках публікації можуть призвести до штрафів

Юрист Євген Буліменко розповів журналістам РБК-Україна, за які пости у соціальних мережах можна отримати штраф, судовий позов і навіть термін за гратами, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що треба знати про пости у соціальних мережах

Як пояснив Євген Буліменко, кожна людина, яка вважає що її гідність принизив хтось із користувачів у соціальний мережі, має право на судовий захист.

"Розміщення недостовірної інформації може мати наслідком цивільно-правову відповідальність: обов’язок спростувати дані та відшкодувати моральну і майнову шкоду", — сказав юрист.

Справи про захист репутації, як зауважив спеціаліст, підпадають під правило, за яким позивачу потрібно навести конкретні факти, які підтверджують неправдивість поширеною інформації й що її опублікував саме конкретний відповідач. 

Не зіграє на користь відповідачу й видалення посту, у якому він словесно ображав позивача чи писав про нього неправду: якщо публікація була зафіксована (наприкла, через нотаріальне завірення скриншота), то відповідати за вже завдану шкоду репутації все одно доведеться.

Як карають порушників у соціальних мережах

Якщо йдеться про погрози, то автор може отримати від 2 до 5 років позбавлення волі. Погрозами можуть бути, наприклад, прямі залякування фізичною розправою в коментарях.

Якщо без доказів та фактів назвати людину "злодієм" або шахраєм" — це може перетворитися у судовий позов. Якщо суддя підтримає позивача, порушнику доведеться виплачувати останньому моральну шкоду. 

За образи через національність, расу або релігію статтею 161 Кримінального Кодексу Україну передбачено покарання — до 3 років за гратами. 

За паніку у соціальних мережах щодо подій, пов'язаних із повномасштабною війною з РФ, можна отримати:

  • штраф від 170 до 255 грн;
  • виправні роботи до 1 місяця за статтею 173-1 КУпАП.

Євген Буліменко також зауважив, що в українських судах вже не тільки розглядають справи щодо недостовірних публікацій у месенджерах, а й призначають компенсації у розмірі до 50 000 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку таксі в Україні можуть відбутися кардинальні зміни, пов'язані з перевезенням клієнтів. Так, у Міністерстві розвитку громад та територій представили проєкт, у якому пропонується запровадити штрафи для водіїв таксі. 

Водіїв пропонують карати за:

  • платні перевезення без офіційного права на надання послуг або поза трудовими відносинами з перевізником;
  • роботу на цифрови платформах, які відсутні у державних інформаційних систем;
  • перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення поза офіційними платформами;
  • порушення вимог до технічного стану автомобіля та обов’язкового обладнання таксі.

Залежно від порушення, розмір штрафних санкцій може сягати 8 500 гривень. 

Раніше ми розповідали, що деякі рибалки, намагаючись заробити гроші, іноді продають власноруч спійману рибу. Та багато хто не знає, що така торгівля може обернутися штрафами. Також писали, що в Україні дозволили множинне громадянство, однак за документ, виданий іншою державою, можуть оштрафувати. Відомо, які правила не слід порушувати. 

гроші штраф інтернет коментатор Соціальна Мережа
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
