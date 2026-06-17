Ціни на пальне в Україні можуть піти вниз: чого чекати водіям

Працівник АЗС, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Ціни на пальне в Україні вже почали знижуватись, але це не завжди помітно споживачам. Подальша ситуація на АЗС повністю залежатиме від вартості нафти на світових ринках. Якщо вона піде на спад — бензин і дизель можуть подешевшати ще більше.

Про це розповів економіст Сергій Фурса в ефірі Новини.LIVE.

Він зазначив, що останнім часом нафта відчутно втратила в ціні. Ще нещодавно барель коштував близько 100–115 доларів, тоді як зараз ціна знизилася приблизно до 80 доларів.

Роздрібний ринок пального реагує із запізненням, тому зміни на заправках відбуваються не одразу.

"Люди просто не помічають, але ціни вже почали знижуватися і будуть знижуватися далі", — зазначив Фурса.

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За його словами, у разі повернення ціни на нафту до довоєнних рівнів українські АЗС також відреагують зниженням вартості пального.

"Якщо вона продовжить падати до рівня, який був до початку конфлікту, то повернеться і ціна на українських АЗС. Бо з того часу в нас не відбулося нічого, що суттєво б змінило базову економіку ціни", — пояснив економіст.

Водночас він зауважив, що на ринку все ще є дефіцит пального, зокрема дизелю, але він тимчасовий і поступово зникатиме.

Ціни на пальне в Україні

Як свідчать дані порталу Мінфін, станом на 17 червня АЗС зафіксували такі ціни:

бензин А-95 преміум — 79,10 грн за літр;

бензин А-95 — 75,07 грн за літр;

бензин А-92 — 68,84 грн за літр;

дизельне пальне — 81,79 грн за літр;

автогаз — 44,43 грн за літр.

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