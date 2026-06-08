Ціни на АЗС можуть злетіти: експерт попередив про дизель по 95 грн

Автозаправка, автомобіль. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українським водіям радять готуватися до серйозного здорожчання на АЗС наприкінці літа. За найгіршого розвитку подій вартість дизельного палива може злетіти до 90–95 гривень за літр.

Про це в ефірі Ранок.LIVE попередив паливний експерт та засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін.

За його прогнозами, головним тригером для паніки на заправках стануть геополітичні фактори. Вітчизняні мережі повністю залежать від імпорту, тому будь-які світові коливання долітають до наших заправок дуже швидко. Ситуація змінюється буквально щодня через нові енергетичні ризики.

Загострення між Іраном та Ізраїлем уже змусило великих гуртовиків переглянути свої прайси. Якщо минулого тижня нафта ще просідала до 92,2 долари, то зараз ціна різко стрибнула угору. Але тренд на зниження має залишитись, хоча темпи суттєво уповільняться.

Коли чекати на дизель по 95 гривень

Тимчасове затишшя на заправках закінчиться з початком осіннього сезону. Головний паливний удар експерти прогнозують на серпень та вересень.

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За словами Дмитра Льоушкіна, уникнути кризи не вдасться через глобальні проблеми з логістикою.

"Якщо не вирішиться питання з Ормузькою протокою, повернемось до тих цін які вже бачили. За жорстким сценарієм — до 90-95 грн за літр дизелю" - попередив експерт.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ціни на насіння соняшника в Україні пішли вниз через скорочення кількості покупців та зменшення активності переробних заводів. Така тенденція збережеться протягом усього червня.

Також Новини.LIVE писали, як змінилися ціни на фрукти. Найбільше подорожчали лимони, які додали майже 30% і зараз коштують у середньому понад 176 грн за кілограм, а також виноград, що подорожчав приблизно на 13% через меншу пропозицію на ринку. Водночас полуниця, апельсини, банани та українські яблука стали доступнішими завдяки збільшенню імпорту та сезонним факторам.



