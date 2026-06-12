Ціни на зерно: скільки коштує ріпак і чому ця культуру набуває популярності

Фермер, техніка працює в полі, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На українському ринку у червні зростає популярність ріпаку. Йдеться про новий врожай, оскільки переробникам він потрібен, як альтернатива соняшнику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Всеукраїнську аграрну раду.

Чому ріпак популярніший за соняшник

Як зазначається, внутрішні переробники та експортери продовжують конкурувати за продукцію. Через це ціни на ріпак підвищувалися. При цьому на внутрішньому ринку посилюється попит на новий урожай.

"Сприятлива кон'юнктура світового ринку дозволяє розраховувати на збереження висхідного цінового тренду в найближчі місяці", — йдеться у повідомленні.

Ціни на ріпак в Україні

Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, середня вартість тонни ріпаку станом на 12 червня становить 23 918 гривень. Цінова ситуація є стабільною. Ціни перебувають на одному рівні починаючи з 2 червня.

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Втім, існує ймовірність, що український ринок відреагує на зміни на світовому ринку. Усе залежатиме від нафтових котирувань: якщо вони зростуть через бойові дії між США та Іраном, то точно вплинуть на ціни на ріпак як в Україні, так у світі.

Як розповідали Новини.LIVE, ціни на зерно можуть зрости влітку 2026 року. Оновлення загрожує голодом низці країн, якщо вони не зможуть купити необхідний обсяг продукції. Під загрозою Центральна Африка та Латинська Америка.

Також Новини.LIVE писали, що конфлікти між Польщею та Україною виникають насамперед через українські зернові. Річ у тім, що вітчизняна продукція набагато конкурентніша, а польська їй поступається. Тому багато європейських виробників проти української агропродукції в ЄС.