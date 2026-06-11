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Головна Фінанси В Україні впали ціни на популярну ягоду: скільки платяь покупці

В Україні впали ціни на популярну ягоду: скільки платяь покупці

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 18:35
Ціни на полуницю в Україні обвалилися: скільки тепер коштує кілограм
Жінка з полуницею, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ціни на полуницю знижуються. Так, 11 червня кілограм ягід можна купити від 80 до 170 гривень. Натомість ще минулого тижня полуницю продавали по 100 —190 гривень за кілограм. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

Ціни на полуницю зараз

Ціни впали після того, як в Україні побільшало теплої та сонячної погоди. Полуниця почала швидше дозрівати, відповідно на ринку для споживачів побільшало пропозиції. При цьому попит на полуницю, як зазначається, перебуває на стабільно високому рівні. Це призводить до зниження відпускних цін на ягоди.

Що буде далі з цінами 

Очікується, що тренд на здешевшання триватиме. Станом на 11 червня полуниця в Україні вже коштує в середньому на 11% дешевше, ніж торік.

"І це не межа, оскільки пропозиція на ринку продовжує зростати, тоді як якість пропонованої ягоди не завжди влаштовує споживачів", — йдеться у повідомленні. 

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Тому дуже ймовірно, що полуниця буде дешевшати і у наступні дні.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, які зміни відбулися з цінами на фрукти. Так, продукція, яку завозять з-за кордону стала для споживачів дорожчою. Натомість інші позиції подешевшали у зв'язку з сезонністю та збільшенню пропозиції на ринку.

Ще Новини.LIVE писали, чому в Україні подорожчає хліб. За словами голови Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, на ціни впливає дороге вирощування та виробництво продуктів. 

"Вартість обробки гектара землі зросла приблизно на 35–40%, а з цього гектара ми зберемо стільки ж, як і минулого року", — підкреслив економіст. 

Найближчими місяцями виробники хліба стримуватимуть ціни, щоб уникнути різких коливань на ринку. Та попри це очікується, що надалі хліб подорожчає майже на 6%. 

ціни в Україні полуниця ціни на продукти
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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