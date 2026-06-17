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Главная Финансы Водители почувствуют облегчение в кошельках: когда АЗС пересмотрят цены

Водители почувствуют облегчение в кошельках: когда АЗС пересмотрят цены

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 15:06
Цены на топливо в Украине могут снизиться: чего ожидать водителям
Работник АЗС, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Цены на топливо в Украине уже начали снижаться, но потребители не всегда это замечают. Дальнейшее развитие ситуации на АЗС будет полностью зависеть от стоимости нефти на мировых рынках. Если она начнёт снижаться — бензин и дизельное топливо могут подешеветь ещё больше.

Об этом рассказал экономист Сергей Фурса в эфире Новини.LIVE.

Он отметил, что в последнее время нефть ощутимо подешевела. Еще недавно баррель стоил около 100–115 долларов, тогда как сейчас цена снизилась примерно до 80 долларов.

Розничный рынок топлива реагирует с задержкой, поэтому изменения на заправках происходят не сразу.

"Люди просто не замечают, но цены уже начали снижаться и будут снижаться дальше", — отметил Фурса.

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По его словам, в случае возвращения цены на нефть к довоенным уровням украинские АЗС также отреагируют снижением стоимости топлива.

"Если она продолжит падать до уровня, который был до начала конфликта, то вернется и цена на украинских АЗС. Ведь с тех пор у нас не произошло ничего, что существенно изменило бы базовую экономику цены", — пояснил экономист.

В то же время он отметил, что на рынке все еще наблюдается дефицит топлива, в частности дизельного топлива, но он временный и постепенно будет исчезать.

Цены на топливо в Украине

Как свидетельствуют данные портала Минфин, по состоянию на 17 июня АЗС зафиксировали следующие цены:

  • бензин А-95 премиум — 79,10 грн за литр;
  • бензин А-95 — 75,07 грн за литр;
  • бензин А-92 — 68,84 грн за литр;
  • дизельное топливо — 81,79 грн за литр;
  • автогаз — 44,43 грн за литр.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что рапс в июне набирает популярность на рынке. Переработчики активно скупают новый урожай, поскольку он частично заменяет подсолнечник. Из-за конкуренции между переработчиками и экспортерами цены немного выросли. Если на мировом рынке не произойдет резких изменений, высокий спрос может сохраниться в ближайшее время.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине начала дешеветь клубника. Это происходит из-за резкого увеличения предложения на рынке вследствие теплой погоды. Эксперты ожидают, что снижение цен может продолжиться и в дальнейшем, пока длится сезон.

бензин рынок топлива Цены на топливо цены на нефть дизель
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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