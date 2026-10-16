Вантажівки на трасі. Фото: Новини.LIVE

Далекобійникам в Україні пропонують понад 66 тисяч гривень на місяць, водіям — близько 42 тисяч, а кур’єрам — 35 тисяч гривень. За рік зарплати в цій сфері зросли, а диспетчери стали заробляти на чверть більше. Водночас вантажники та комірники теж отримують вищі пропозиції від роботодавців, хоча різниця в оплаті між професіями залишається значною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OLX Робота.

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Скільки заробляють водії, кур’єри та вантажники

У вересні 2026 року найбільше серед працівників логістики пропонували далекобійникам — 66 300 гривень на місяць. Водії могли розраховувати на 42 500 гривень, а кур’єри — на 35 тисяч гривень.

За даними дослідження зарплати за іншими професіями були такими:

Далекобійники — 66 300 гривень на місяць, на 20% більше, ніж торік.

Водії — 42 500 гривень, зростання на 15%.

Кур’єри — 35 000 гривень, зростання приблизно на 11–13%.

Експедитори — 30 000 гривень, зростання приблизно на 11–13%.

Комірники — 29 400 гривень, зростання на 15%.

Вантажники — 29 000 гривень, зростання на 18%.

Диспетчери — 23 800 гривень, зростання на 25%.

Це типові зарплатні пропозиції у вакансіях, а не гарантований дохід кожного працівника. Остаточна сума залежить від роботодавця, графіка та умов роботи.

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Зарплата — не єдина відмінність між цими професіями. Важливо враховувати, які обов’язки доведеться виконувати, чи потрібен власний транспорт і наскільки фізично складною буде робота.

Водій перевозить пасажирів, товари або продукцію. Зарплата залежить від виду транспорту, маршруту та вимог до водійського посвідчення. У вересні роботодавці пропонували водіям у середньому 42 500 гривень на місяць.

Далекобійник перевозить вантажі на великі відстані, зокрема між містами та країнами. Така робота може передбачати тривалі поїздки, ночівлі в дорозі та відповідальність за вантаж. Серед розглянутих професій далекобійники мали найвищу зарплатну пропозицію — 66 300 гривень.

Кур’єр доставляє замовлення клієнтам. Для роботи можуть використовувати автомобіль, мотоцикл, велосипед або пересуватися пішки — залежно від вакансії. Зарплатна пропозиція у вересні становила 35 000 гривень.

Вантажник завантажує та розвантажує товари, переносить коробки й допомагає переміщувати продукцію на складах. Для такої роботи важлива фізична витривалість. У середньому вантажникам пропонували 29 000 гривень.

Комірник приймає товари на склад, перевіряє їхню кількість, веде облік і готує продукцію до видачі. За цю роботу роботодавці пропонували 29 400 гривень.

Експедитор супроводжує доставку товарів, контролює їх передавання та оформлення документів. Його зарплатна пропозиція становила 30 000 гривень.

Диспетчер організовує роботу водіїв, узгоджує маршрути, стежить за доставками та підтримує зв’язок із працівниками. У вересні йому пропонували 23 800 гривень на місяць.

Найвищі зарплатні пропозиції були у далекобійників і водіїв. Водночас робота на складі або організація доставки можуть підійти тим, хто не хоче проводити багато часу в дорозі.

Кому підвищили зарплати найбільше

За рік оплата праці зросла в усіх семи професіях. Найвідчутніше підвищення отримали диспетчери: у вересні 2026 року їм пропонували на 25% більше, ніж роком раніше.

Зарплати далекобійників зросли на 20%, а вантажників — на 18%. Водіям і комірникам пропонували на 15% більше, ніж торік. У кур’єрів та експедиторів зростання становило приблизно 11–13%.

Попри найбільше зростання, диспетчери все ще заробляли менше, ніж водії, кур’єри та далекобійники. Тож швидше підвищення зарплати не обов’язково означає найвищий дохід.

У яких областях платять найбільше

Зарплати залежать не лише від професії, а й від регіону. У вересні 2026 року найвищі пропозиції у сфері логістики, складів і доставки зафіксували у Волинській та Львівській областях — по 40 тисяч гривень.

У Київській області роботодавці пропонували в середньому 39 тисяч гривень, на Закарпатті — 35 тисяч, а в Одеській області — 34,5 тисячі гривень.

Найбільше вакансій було в Київській області — понад 4 тисячі оголошень. У Дніпропетровській області розмістили понад 2 тисячі пропозицій, а у Львівській та Одеській — трохи більше ніж по тисячі.

Тому тим, хто шукає роботу, варто порівнювати зарплати в різних регіонах. Область із найбільшою кількістю вакансій не завжди пропонує найвищу оплату.

Чи легко знайти роботу водієм або вантажником

Попри зростання зарплат, у вересні 2026 року кількість вакансій у сфері логістики, складів і доставки скоротилася на 11% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Найчастіше роботодавці шукали водіїв і вантажників. Також було чимало пропозицій для кур’єрів та комірників.

Водночас конкуренція залежала від посади. На одне оголошення для диспетчера припадало в середньому 12 відгуків. На вакансії водіїв та експедиторів — по шість, вантажників — п’ять, а кур’єрів і комірників — по чотири.

Тому під час пошуку роботи важливо дивитися не лише на зарплату в оголошенні. Варто перевірити графік, вимоги до досвіду, умови оплати та те, чи потрібно використовувати власний транспорт.

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