Грузовики на трассе. Фото: Новини.LIVE

Дальнобойщикам в Украине предлагают более 66 тысяч гривен в месяц, водителям — около 42 тысяч, а курьерам — 35 тысяч гривен. За год зарплаты в этой сфере выросли, а диспетчеры стали зарабатывать на четверть больше. В то же время грузчики и кладовщики тоже получают более высокие предложения от работодателей, хотя разница в оплате между профессиями остается значительной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Робота.

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Сколько зарабатывают водители, курьеры и грузчики

В сентябре 2026 года среди работников логистики больше всего предлагали дальнобойщикам — 66 300 гривен в месяц. Водители могли рассчитывать на 42 500 гривен, а курьеры — на 35 тысяч гривен.

По данным исследования, зарплаты по другим профессиям были следующими:

Дальнобойщики — 66 300 гривен в месяц, на 20% больше, чем в прошлом году.

Водители — 42 500 гривен, рост на 15%.

Курьеры — 35 000 гривен, рост примерно на 11–13%.

Экспедиторы — 30 000 гривен, рост примерно на 11–13%.

Кладовщики — 29 400 гривен, рост на 15%.

Грузчики — 29 000 гривен, рост на 18%.

Диспетчеры — 23 800 гривен, рост на 25%.

Это типичные предложения по зарплате в вакансиях, а не гарантированный доход каждого работника. Окончательная сумма зависит от работодателя, графика и условий работы.

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Зарплата — не единственное отличие между этими профессиями. Важно учитывать, какие обязанности придется выполнять, нужен ли собственный транспорт и насколько физически сложной будет работа.

Водитель перевозит пассажиров, товары или продукцию. Зарплата зависит от вида транспорта, маршрута и требований к водительскому удостоверению. В сентябре работодатели предлагали водителям в среднем 42 500 гривен в месяц.

Дальнобойщик перевозит грузы на большие расстояния, в частности между городами и странами. Такая работа может предполагать длительные поездки, ночевки в дороге и ответственность за груз. Среди рассмотренных профессий у дальнобойщиков было самое высокое зарплатное предложение — 66 300 гривен.

Курьер доставляет заказы клиентам. Для работы могут использовать автомобиль, мотоцикл, велосипед или передвигаться пешком — в зависимости от вакансии. Заработная плата в сентябре составляла 35 000 гривен.

Грузчик загружает и разгружает товары, переносит коробки и помогает перемещать продукцию на складах. Для такой работы важна физическая выносливость. В среднем грузчикам предлагали 29 000 гривен.

Кладовщик принимает товары на склад, проверяет их количество, ведет учет и готовит продукцию к выдаче. За эту работу работодатели предлагали 29 400 гривен.

Экспедитор сопровождает доставку товаров, контролирует их передачу и оформление документов. Его зарплата составляла 30 000 гривен.

Диспетчер организует работу водителей, согласовывает маршруты, следит за доставками и поддерживает связь с сотрудниками. В сентябре ему предлагали 23 800 гривен в месяц.

Самые высокие зарплатные предложения были у дальнобойщиков и водителей. В то же время работа на складе или организация доставки могут подойти тем, кто не хочет проводить много времени в дороге.

Кому повысили зарплаты больше всего

За год оплата труда выросла во всех семи профессиях. Наиболее ощутимое повышение получили диспетчеры: в сентябре 2026 года им предлагали на 25% больше, чем годом ранее.

Зарплаты дальнобойщиков выросли на 20%, а грузчиков — на 18%. Водителям и кладовщикам предлагали на 15% больше, чем в прошлом году. У курьеров и экспедиторов рост составил примерно 11–13%.

Несмотря на самый высокий рост, диспетчеры по-прежнему зарабатывали меньше, чем водители, курьеры и дальнобойщики. Таким образом, более быстрое повышение зарплаты не обязательно означает самый высокий доход.

В каких областях платят больше всего

Зарплаты зависят не только от профессии, но и от региона. В сентябре 2026 года самые высокие предложения в сфере логистики, складов и доставки были зафиксированы в Волынской и Львовской областях — по 40 тысяч гривен.

В Киевской области работодатели предлагали в среднем 39 тысяч гривен, в Закарпатье — 35 тысяч, а в Одесской области — 34,5 тысячи гривен.

Больше всего вакансий было в Киевской области — более 4 тысяч объявлений. В Днепропетровской области разместили более 2 тысяч предложений, а во Львовской и Одесской — чуть больше тысячи в каждой.

Поэтому тем, кто ищет работу, стоит сравнивать зарплаты в разных регионах. Область с наибольшим количеством вакансий не всегда предлагает самую высокую оплату.

Легко ли найти работу водителем или грузчиком

Несмотря на рост зарплат, в сентябре 2026 года количество вакансий в сфере логистики, складов и доставки сократилось на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Чаще всего работодатели искали водителей и грузчиков. Также было немало предложений для курьеров и кладовщиков.

В то же время конкуренция зависела от должности. На одно объявление о вакансии диспетчера приходилось в среднем 12 откликов. На вакансии водителей и экспедиторов — по шесть, грузчиков — пять, а курьеров и кладовщиков — по четыре.

Поэтому при поиске работы важно смотреть не только на зарплату в объявлении. Стоит проверить график, требования к опыту, условия оплаты и то, нужно ли использовать собственный транспорт.

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