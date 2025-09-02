Відео
Головна Фінанси Внески від 1 грн — ПриватБанк запустив новий страховий продукт

Внески від 1 грн — ПриватБанк запустив новий страховий продукт

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 07:01
ПриватБанк запустив новий страховий продукт Захисничка — які переваги
Банківська картка в руці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть скористатися новим страховим продуктом від фінустанови під назвою "Захисничка".   Він передбачатиме збільшення суми фінансової підтримки з кожним внеском в разі перелому, хірургічного втручання, втрати життя через хворобу чи нещасний випадок.

Про це інформує пресслужба держбанку.

Читайте також:

Що передбачає програма "Захисничка" від ПриватБанку 

За даними пресцентру, нова страхова програма "Захисничка" має певні переваги над класичним страхуванням. Зокрема, клієнт сам зможе вирішувати, скільки та коли платити за страхування, а також зможе налаштовувати суму покриття. 

Вона розрахована на тих, хто хоче почати з невеликих сум та мінімальних внесків, поступово збільшуючи суму страхового захисту та не навантажуючи власний бюджет. 

Таким чином, починаючи з суми внеску від 1 до 5 грн, можна досягнути максимальної страхової суми — 300 тис. грн. 

"Захисничка" може бути чудовим і недорогим доповненням до будь-якого договору страхування життя та здоров’я", — повідомляють у банку. 

ПриватБанк
Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Які передбачені страхові суми

За правилами, кожна 1 грн на страхування перетвориться на 60 грн страхового покриття. При цьому кожен внесок даватиме покриття на 12 місяців.

Також страховий захист діятиме навіть за відсутності нових внесків до часу, доки не вичерпається захист щодо останнього платежу.

Внески на страхування списуватимуться в автоматичному режимі. Звичайні витрати по картці (при розрахунку в магазині, оплаті послуг, переказах) ініціюватимуть сплату. Відповідні договори страхування діятимуть в усьому світі.

Зокрема, страхова сума за ризиком "Втрата життя внаслідок нещасного випадку" становить 50 тис. грн за умови здійснення лише разового щомісячного внеску.

ПриватБанк
Правила страхування. Джерело: ПриватБанк


Оформити новий продукт можна через "Приват24". Для цього необхідно:

  • зайти в меню;
  • обрати пункт "Ще";
  • перейти в розділ "Страхування";
  • натиснути "Захисничка".

Раніше ми писали про те, що клієнти ПриватБанку можуть постраждати від нової шахрайської схеми, що працює у Telegram. Українцям пропонують нібито вигідні позики, яка потім можуть вилитися в негативні фінансові наслідки. 

Також ми розповідали про нові правила грошових переказів у ПриватБанку. Йдеться про можливість оперативного пересилання коштів з Канади через систему PrivatMoney. 

ПриватБанк гроші банки Приват24 страхування
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
