ПриватБанк запустил новый страховой продукт Захисничка — какие преимущества

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут воспользоваться новым страховым продуктом от финучреждения под названием "Захисничка". Он будет предусматривать увеличение суммы финансовой поддержки с каждым взносом в случае перелома, хирургического вмешательства, потери жизни из-за болезни или несчастного случая.

Об этом информирует пресс-служба госбанка.

Что предусматривает программа "Захисничка" от ПриватБанка

По данным пресс-центра, новая страховая программа "Захисничка" имеет определенные преимущества над классическим страхованием. В частности, клиент сам сможет решать, сколько и когда платить за страхование, а также настраивать сумму покрытия.

Она рассчитана на тех, кто хочет начать с небольших сумм и минимальных взносов, постепенно увеличивая сумму страховой защиты и не нагружая собственный бюджет.

Таким образом, начиная с суммы взноса от 1 до 5 грн, можно достичь максимальной страховой суммы — 300 тыс. грн.

"Захисничка" может быть отличным и недорогим дополнением к любому договору страхования жизни и здоровья", — сообщают в банке.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Какие предусмотрены страховые суммы

По правилам, каждая 1 грн на страхование превратится в 60 грн страхового покрытия. При этом каждый взнос будет давать покрытие на 12 месяцев.

Также страховая защита будет действовать даже при отсутствии новых взносов до времени, пока не иссякнет защита по последнему платежу.

Взносы на страхование будут списываться в автоматическом режиме. Обычные расходы по карте (при расчете в магазине, оплате услуг, переводах) будут инициировать уплату.

Соответствующие договоры страхования будут действовать во всем мире.

В частности, страховая сумма по риску "Потеря жизни в результате несчастного случая" составляет 50 тыс. грн при условии осуществления только разового ежемесячного взноса.

Правила страхования. Источник: ПриватБанк



Оформить новый продукт можно через "Приват24". Для этого необходимо:

зайти в меню;

выбрать пункт "Еще";

перейти в раздел "Страхование";

нажать "Захисничка".

