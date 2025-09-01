Відео
Головна Фінанси Крадуть гроші у клієнтів ПриватБанку — яка схема у шахраїв

Крадуть гроші у клієнтів ПриватБанку — яка схема у шахраїв

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 07:01
ПриватБанк і шахраї — якою новою схемою користують аферисти, щоб красти гроші українців
Дівчина тримає смартфон. Фото: Unsplash

Клієнти українських банків, зокрема й ПриватБанку, можуть натрапити на нову шахрайську схему, яка працює у Telegram. Її суть полягає у тому, що аферист пропонує майбутній жертві "вигідну" позику, яка потім перетвориться у серйозну проблему.

Про нову аферу написав користувач Дмитро Синишин під однією із публікацій ПриватБанку на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про нову шахрайську схему

За словами чоловіка аферисти, коли знаходять людину, яка готова з ними працювати, то перераховують їй з картки ПриватБанку на картку цієї ж фінансової установи, наприклад, 3 тисячі гривень.

"Потім раптом каже жертві, що йому треба гроші назад. Просить повернути негайно хоча б 2,5 тисячі гривень, але на карту іншого банку.  Пропонує навіть, що 500 гривень жертва може лишити собі  — усе для того, щоби людина повірила й здійснила переказ", — пише чоловік. 

Та щойно шахрай отримує гроші. то одразу ж зникає, а в ПриватБанк надсилає заявку на скасування операції щодо перерахунку 3 тисяч гривень — це, мовляв, була помилка.

"І тут банк обмежує жертві всі рахунки й вимагає, щоб вона заплатила шахраю 3 тисячі гривень. Клієнт приходить у відділення, а з нього починають якісь підтвердження вимагати. А ті гроші — 2,5 тисячі гривень, які переказали через інший банк — вже не повертаються", — йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, що у ПриватБанку станом на 1 вересня не відреагували на публікацію користувача. Однак усім українцям точно потрібно бути дуже пильними та ігнорувати повідомлення від незнайомих людей у соціальних мережах, аби не втратити свої гроші. 

Раніше стало відомо, що ПриватБанк дозволив деяким своїм клієнтам за кордоном надсилати грошові перекази по-новому. У банку пояснили, що змінилося. Дізнавайтесь також, як клієнтам ПриватБанку не переплачувати за послугу обслуговування рахунків.

ПриватБанк афера гроші банківські рахунки шахраї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
