Зимова підтримка: власники домівок з газовими котлами отримають 15 000 грн

Платіжки за комуналку, гроші. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у межах підготовки до нового опалювального сезону в одному з українських прифронтових міст доступна разова матеріальна допомога на резервне електроживлення. Виплати на придбання обладнання будуть доступні тим, у чиїх квартирах є індивідуальні газові котли.

Про те, де діє зимова програма, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де в Україні діє зимова підтримка у розмірі 15 000 грн

Як повідомили у міській військовій адміністрації, жителям Сум, що потерпають від регулярних російських обстрілів, доступна разова матеріальна допомога на облаштування квартир джерелами резервного електроживлення.

"У Сумах даємо 15 000 гривень на резервне живлення для квартир з автономкою. Сумська міська військова адміністрація запроваджує важливий механізм соціального захисту для містян напередодні нового опалювального сезону", — повідомили в адміністрації.

Програма покликана підтримати власників квартир у багатоповерхових будинках з індивідуальним опаленням для забезпечення тепла в оселях взимку. Влада таким чином прагне завчасно мінімізувати можливі наслідки від блекаутів.

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В адміністрації пояснили, що у власників квартир з автономним опаленням виникають критичні проблеми без електроенергії, оскільки:

котли змушені зупинити роботу;

квартири залишаються без тепла;

зникає гаряча вода.

Нова ініціатива дозволить громадянам отримати фінансову допомогу на підготовку житла до зимового сезону.

Які умови для отримання грошової допомоги

За даними ОВА, допомогу нададуть власникам квартир у багатоповерхових будинках Сумської міської тергромади із зареєстрованою адресою проживання, а також внутрішнім переселенцям, які придбали оселю у громаді.

Виплати можна буде спрямувати на придбання обладання:

інвертори;

акумуляторні батареї;

портативні зарядні станції;

комплекти інверторів та акумуляторів.

Згідно з умовами програми, влада забезпечить повну або часткову компенсацію фактичних витрат, однак не більш ніж 15 000 грн на кожну оселю.

Як отримати зимову допомогу у Сумах

Громадянам, які відповідають умовам програми, необхідно звернутися в Департамент соціального захисту населення Сумьскої міської ради за такими адресами:

вул. Харківська, 35;

вул. Романа Атаманюка, 49А;

вул. Охтирська, 11;

вул. Британська, 21.

Потрібно заздалегідь підготувати такі документи:

паспорт/ID-картку;

ідентифікаційний код;

витяг з реєстру територіальної громади/довідку переселенця;

документи, що підтвердять право власності на житло;

довідку від Сумигазу про наявність у квартирі двоконтурного газового котла;

чеки чи накладні про купівлю обладнання.

Дізнатися деталі щодо дії зимової програми підтримки, а також попередньо записатися можна за номерами:

050-407-81-99;

050-407-80-02.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні в Україні платіжні документи за газ матимуть інший вигляд. Зміни відбудуться в рамках Директиви ЄС)2024/1788 щодо дотримання стандартів платіжної іфнормації в газовому секторі. Зокрема, клієнтам надали можливість отримувати рахунок за газопостачання та за доставку в єдиному документі.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени громадяни зможуть розраховуватися за газ картками "Нацкешбек". Зараз нараховують кешбек у 5% чи 15% залежно від придбаного вітчизняного товару. Зібрані кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг.