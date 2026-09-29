У Нафтогазі пояснили, як клієнтам платити менше за блакитне паливо у жовтні

Жінка з платіжками, розрахунки. Фото: Новини.LIVE.

У жовтні 2026 року клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть зменшити витрати під час розрахунку за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Платіжки за блакитне паливо можна оплачувати за рахунок накопичених коштів за урядовою програмою "Нацкешбек".

Про те, хто і як може оплатити рахунки за газ кешбек-коштами, розповідає видання Новини.LIVE.

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Які умови програми "Нацкешбек" восени 2026 року

За даними ГК "Нафтогаз України", у жовтні громадянам надалі можна буде сплачувати рахунки за газову комуналку з карткою "Нацкешбеку".

Йдеться про дію урядової програми "Національний кешбек", запроваджену для підтримки українських виробників. Згідно з нею, громадяни, які купують товари вітчизняного виробництва, можуть накопичувати на спеціальну картку відсотки у вигляді кешбеку.

Програма діятиме попередньо до 30 квітня 2028 року, а тому громадяни можуть надалі економити свій домашній бюджет.

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У жовтні буде діяти диференційована модель кешбеку (5% або 15% залежно від категорії товару). Максимально за місяць можна накопичити до 3 000 грн.

Ці кошти дозволяється витратити на різні напрямки, зокрема, оплату газових рахунків.

Як долучитися до кешбек-програми

Для того, щоб стати учасником програми "Нацкешбек" та почати накопичувати відсотки за покупки, потрібно виконати лише кілька рекомендацій. Йдеться про такі кроки:

Відкритити спеціальну віртуальну картку в застосунку, або фізичну — у відділенні банку; Прив’язати картку до купівлі товарів та розраховуватися нею; Купувати товари українських виробників та одержувати щоразу кешбек на сперахунок.

Як здійснити розрахунок за газ нацкешбеком

Накопичивши певну суму компенсованих коштів на спецрахунок, їх можна використати на оплату житлового-комунальних послуг. Зокрема, для оплати природного газу, клієнтам потрібно:

Здійснити авторизацію у власному цифровому кабінеті на порталі/застосунку газопостачальника;

Обрати варіант оплати "Нацкешбек";

Підтвердити оплату накопиченими коштами зі спецрахунку.

Такий розрахунок необхідно робити, як і під час звичайної оплати, до 25 числа через будь-який канал:

у мобільному застосунку "Куб";

в особистому кабінеті;

на сайті gas.ua без реєстрації (за особовим рахунком/за адресою).

Раніше Новини.LIVE розповідали, які будуть тарифи з 1 жовтня для клієнтів ГК "Нафтогаз України", що обслуговує 98% від загальної кількості. Також відомо, з кого зі споживачів знімуть необхідність розраховуватись за доставку газу. Такий обов'язок знімуть за умови дотримання певних вимог.

Ще Новини.LIVE писали про те, як споживачам не переплачувати під час розрахунку за газові послуги. У Нафтогазі є можливість у застосунку "Куб" не платити комісію. Раніше стягували певний відсоток, а нині під час здійснення такої процедури немає комісії.