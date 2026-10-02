Квитанції за газ по-новому: як змінились вимоги до платіжних документів в Україні

Платіжки за комуналку, гроші. Фото: Новини.LIVE

З жовтня 2026 року в Україні оновили вимоги до платіжних документів за природний газ для населення. Зміни продиктовані реалізацією положень Директиви Єропейського Союзу (ЄС) 2024/1788 щодо стандартів платіжних даних в газовій сфері. Відповідні правила покликані підвищити прозорість, зрозумілість та інформативність рахунків. Побутовим споживачам надали змогу отримувати в єдиному документі рахунок за газопостачання разом із рахунком за доставку.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Ключові вимоги до платіжних документів в Україні

Йдеться про постанову №541 НКРЕКП, що передбачає посилення прозорості, зрозумілості газових рахунків, підвищення рівня поінформованості споживачів. Нацкомісія затвердила відповідні зміни у вимогах до платіжних квитанцій за розподіл природного газу для побутових споживачів у Кодексі газорозподільних систем.

Згідно з європейською Директивою 2024/1788, газові рахунки перестали бути лише сумою до сплати. Вони повинні відповідати основним стандартам платіжної інформації. Йдеться про запровадження:

Єдиного стандарту та структури рахунка: платіжка повинна бути чіткою та зрозумілою для споживачів; Обов'язкового розмежування послуг: у платіжній інформації мають бути розділені ціна на газ, тариф на його розподіл мережами, а також податки та збори.

Тепер будуть обов'язковими:

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Вичерпна інформація у квитанціях в рамках норм ЄС;

Єдиний шаблон/форма рахунка;

Можливість отримання рахунку за газопостачання бразом із рахунком за розподіл в єдиному документі;

Актуальність інформації, визначеної НКРЕКП;

Право клієнтів обирати формат рахунка: паперовий чи цифровий.

Операторам газорозподільних мереж надали кілька місяців для адаптації рахунків до оновлених вимог та запуску ініціативи з жовтня 2026 року.

Вимоги до платіжок. Джерело: НКРЕКП

Що чекає на тарифи на природний газ у жовтні

Станом на жотвень 2026 року на ринку зосереджені вісім компаній, чотири з яких нажають річні тарифи, а решта — щорічні та щомісячні (змінні). Газопостачальники вже оприлюднили вартість ресурсу для населення на другий місяць осені.

Згідно з ними, річні тарифи в жовтні коливатимуться в межах 7,96 до 9,99 гривень за кубічний метр. Місячні тарифи будуть значно вищі: найнижче — 8,46 грн, а найбільше — 26,99 грн за кубометр.

Більшість українських домогосподарств користуються річними тарифами, адже близько 98% споживачів обслуговує газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Пропозиція за час війни не змінилась і становить 7,96 грн за куб. м. Такий тариф буде актуальним щонайменше до 30 квітня 2027 року.



Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні громадянам надалі можна буде сплачувати рахунки за газ карткою "Нацкешбеку". Зараз діє диференційована модель кешбеку (5% чи 15% залежно від товару). Накопичені кошти можна спрямувати на покриття оплати за комунальні послуги.

Ще Новини.LIVE писали, що громадяни, які приєднаються до Нафтогазу, зможуть платити за газ 7,96 грн за куб. м. Таким чином, ставши клієнтом, можна буде дещо заощадити. Долучитися до компанії можна дистанційно. Зокрема, завдяки сервісу "Дія" заяву онлайн можна подати швидше.