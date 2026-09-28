Заморожені тарифи: як приєднатися до Нафтогазу та платити менше

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

На українському газовому ринку працює вісім компаній, які пропонують різні тарифи на блакитне паливо, що можуть коливатися від 8,46 до 27,59 грн за кубічний метр. Водночас, долучившись до газопостачальної компанії "Нафтогаз України", громадянам гарантуватимуть фіксовану ціну у 7,96 грн.

Про те, як приєднатися до ГК "Нафтогаз України", розповідає видання Новини.LIVE.

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Цінники від газопостачальників на ринку України відрізняються: розрив між найдешевшими та найдорожчими пропозиціями може бути доволі значним.

Загалом нині працює вісім компаній, чотири з яких пропонують виключно річні тарифи, а решта — річні та місячні (змінні).

Річні ціни гарантовано не зміняться до травня (до 9,99 грн за куб. м.), а місячні коливатимуться від 8,46 до 27,59 грн.

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Водночас для споживачів ГК "Нафтогаз України" передбачений більш доступний тариф "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за куб. м. Вартість заморожена на час дії воєнного стану і ще пів року після завершення. Нинішній річний тариф встановлено до 30 квітня 2027 року.

Таким чином, ставши клієнтом Нафтогазу, громадяни зможуть дещо заощадити.

Як приєднатися до Нафтогазу восени

За інформацією компанії, долучитися до ГК "Нафтогаз України" можна як дистанційно, так і у відділеннях партнерів. Зокрема, завдяки інтеграції із державним сервісом "Дія" заяву онлайн можна подати значно швидше.

Для того, щоб приєднатися онлайн через "Дію", необхідно:

Зайти на сайт газопостачальної компанії; Обрати розділ "Клієнтам"; Натиснути на пункт "Стати нашим клієнтом"; Обрати опцію "Дія"; Відсканувати QR-код на сайті через застосунок "Дія"; Підтвердити передачу копії ID-картки/ідентифікаційного коду — частково дані заповняться автоматично; Заповнити інші поля, додавши необхідні документи; Підписати заяву за допомогою "Дія.Підпису".

Як відстежити статус заявки

Після подання громадяни зможуть перевірити, на якому етапі перебуває заявка. Для цього необхідно:

перейти на форму перевірки статусу заявки на сайті;

обрати англійську мову введення даних;

ввести EIC-код, використовуючи англійську мову клавіатури/номер заявки.

Після підключення заявник отримає повідомлення та детальну інструкцію про подальші дії.

Також для приєднання можна звернутися до найближчого відділення партнерів компанії, взявши необхідні документи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно зберігати платіжки від Нафтогазу. У компанії пояснили, що нині громадянам немає потреби зберігати паперові платіжки за газ. У компанії всі розрахунки надійно зберігаються в електронному вигляді, а тому можна перейти виключно на цифровий формат.

Ще Новини.LIVE писали про те, які будуть ціни на розподіл газу з жовтня. Очікується, що наступного місяця тариф на доставки газу для населення не зазнає змін. Ціна буде фіксованою для кожного окремого регіону. Відповідні суми Оператори ГРМ будуть розраховувати індивідуально, залежно від споживання за рік.