Зимняя поддержка: владельцы домов с газовыми котлами получат 15 000 грн

Счета за коммунальные услуги, деньги. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в рамках подготовки к новому отопительному сезону в одном из украинских прифронтовых городов будет предоставлена разовая материальная помощь на резервное электроснабжение. Выплаты на приобретение оборудования будут доступны тем, в чьих квартирах установлены индивидуальные газовые котлы.

О том, где действует зимняя программа, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где в Украине действует зимняя поддержка в размере 15 000 грн

Как сообщили в городской военной администрации, жителям Сум, страдающим от регулярных российских обстрелов, доступна разовая материальная помощь на обустройство квартир источниками резервного электропитания.

"В Сумах выделяем 15 000 гривен на резервное электроснабжение для квартир с автономным отоплением. Сумская городская военная администрация внедряет важный механизм социальной защиты для горожан в преддверии нового отопительного сезона", — сообщили в администрации.

Программа призвана поддержать владельцев квартир в многоэтажных домах с индивидуальным отоплением для обеспечения тепла в жилищах зимой. Власти таким образом стремятся заблаговременно минимизировать возможные последствия от отключений электроэнергии.

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В администрации пояснили, что у владельцев квартир с автономным отоплением возникают серьезные проблемы при отсутствии электроэнергии, поскольку:

котлы вынуждены прекратить работу;

квартиры остаются без тепла;

пропадает горячая вода.

Новая инициатива позволит гражданам получить финансовую помощь на подготовку жилья к зимнему сезону.

Какия условия получения денежной помощи

По данным ОГА, помощь будет предоставлена владельцам квартир в многоэтажных домах Сумской городской территориальной громады с зарегистрированным адресом проживания, а также внутренним переселенцам, которые приобрели жилье в громаде.

Выплаты можно будет направить на приобретение оборудования:

инверторы;

аккумуляторные батареи;

портативные зарядные станции;

комплекты инверторов и аккумуляторов.

Согласно условиям программы, власти обеспечат полную или частичную компенсацию фактических расходов, однако не более 15 000 грн на каждое домохозяйство.

Как получить зимнюю помощь в Сумах

Гражданам, соответствующим условиям программы, необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета по следующим адресам:

ул. Харьковская, 35;

ул. Романа Атаманюка, 49А;

ул. Ахтырская, 11;

ул. Британская, 21.

Необходимо заранее подготовить следующие документы:

паспорт/ID-карту;

идентификационный код;

выписку из реестра территориальной громады/справку о статусе переселенца;

документы, подтверждающие право собственности на жилье;

справку от "Сумыгаза" о наличии в квартире двухконтурного газового котла;

чеки или накладные о покупке оборудования.

Узнать подробности о действии зимней программы поддержки, а также предварительно записаться можно по телефонам:

050-407-81-99;

050-407-80-02.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре в Украине платежные документы за газ изменят свой вид. Изменения произойдут в рамках Директивы ЕС (2024/1788) о соблюдении стандартов платежной информации в газовом секторе. Кроме того, клиентам предоставили возможность получать счет за газоснабжение и за доставку в едином документе.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью граждане смогут рассчитываться за газ картами "Нацкешбек". Сейчас начисляется кэшбэк в размере 5% или 15% в зависимости от приобретенного отечественного товара. Собранные средства можно направить на оплату коммунальных услуг.