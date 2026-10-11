Штраф за исполнение русских песен в заведениях: что хотят изменить в Украине

Девушки в кофейне. Фото: УНИАН

Владельцам кафе, ресторанов и других заведений сферы обслуживания могут грозить штрафы до 170 000 гривен за воспроизведение музыки на русском языке. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий финансовую ответственность за такое нарушение. Наиболее строгие санкции предлагается применять за повторные случаи в течение года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 15430, зарегистрированный в Верховной Раде Украины..

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За что могут оштрафовать заведения

Документ касается ограничения использования языка страны-агрессора при исполнении и воспроизведении музыкальных произведений в сфере обслуживания потребителей.

Инициатива предусматривает введение специального порядка наложения штрафов за нарушение этих требований. В частности, протокол о нарушении сможет составлять Уполномоченный по защите государственного языка или его представитель без предварительного предупреждения и требования устранить нарушение.

Исключение, позволяющее обслуживать клиента на другом языке по его просьбе, не будет распространяться на музыкальное сопровождение заведения.

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Какие штрафы предлагается ввести

Законопроект предусматривает дифференцированные санкции в зависимости от количества нарушений в течение года.

Первое нарушение — от 8 500 до 17 000 гривен.

Повторное нарушение в течение года — от 17 000 до 85 000 гривен.

Третье и каждое последующее нарушение в течение года — от 85 000 до 170 000 гривен.

Таким образом, за систематическое нарушение предлагаемых требований владельцам заведений может грозить штраф до 170 000 гривен. Для предпринимателей это будет означать риск существенных финансовых потерь, если новые правила будут приняты и вступят в силу.

Когда могут ввести новые штрафы

По состоянию на 10 октября 2026 года законопроект № 15430 ожидает рассмотрения Верховной Радой Украины. Профильный комитет рекомендовал парламенту принять документ за основу в первом чтении, однако это еще не означает окончательного принятия закона.

Предлагаемые суммы пока не являются новыми штрафами, которые автоматически налагаются на заведения за воспроизведение российской музыки. Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроект должен пройти необходимые парламентские процедуры и вступить в силу.

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