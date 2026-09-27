Валютні операції в Україні: за що можуть оштрафувати на 17 000 грн

Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Купівля доларів чи євро у приватної особи може здаватися звичайною домовленістю між двома людьми, однак за незаконні операції з валютними цінностями передбачена адміністративна відповідальність. Штраф може сягати 17 000 грн, а валюту, яка була предметом правопорушення, можуть конфіскувати.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Судово-юридичну газету.

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Коли купівля валюти стає порушенням

В Україні операції з іноземною валютою регулюються законодавством про валютні операції. Закон визначає торгівлю валютними цінностями як операції з їх купівлі, продажу або обміну. До валютних цінностей належить, зокрема, іноземна валюта.

Проблема може виникнути, коли людина домовляється про купівлю чи продаж валюти не через уповноважену установу, а безпосередньо з іншою особою.

Саме таку ситуацію розглядав Хмельницький міськрайонний суд. Суд розглядав справу про незаконний обмін валютних цінностей та пояснив, за яких обставин купівля валюти "з рук" може стати підставою для адміністративної відповідальності.

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Який штраф загрожує

Відповідальність за незаконні скуповування, продаж або обмін валютних цінностей передбачає стаття 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За таке порушення передбачене попередження або штраф від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, закон передбачає конфіскацію валютних цінностей.

Для розрахунку адміністративних штрафів один неоподатковуваний мінімум становить 17 грн. Тож штраф за цією статтею може становити від 8 500 до 17 000 грн.

Тобто людина, яка намагається заощадити на курсі та купує валюту в іншої особи, ризикує втратити не лише вигоду від такого обміну, а й частину або всю суму, яка стала предметом правопорушення.

Які операції охоплює ця норма

Стаття 162 КУпАП стосується не лише купівлі валюти. Вона передбачає відповідальність за незаконні скуповування, продаж та обмін валютних цінностей.

Також відповідальність передбачена за незаконне використання валютних цінностей як засобу платежу або застави.

Тому питання полягає не в тому, чи має людина долари або євро, а в тому, як саме проводиться операція з валютними цінностями.

Як обміняти валюту без ризику штрафу

Щоб не створювати ризик притягнення до відповідальності, купівлю або продаж іноземної валюти варто проводити через установи, які мають право здійснювати відповідні валютні операції.

Закон передбачає право фізичних осіб здійснювати валютні операції, а валютне законодавство визначає порядок роботи уповноважених установ. За порушення вимог валютного законодавства для фізичних осіб передбачені штрафи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тому пропозиція купити долари чи євро у знайомого, через оголошення або в іншої приватної особи за вигіднішим курсом не означає, що така операція автоматично є законною.

Що варто запам'ятати

Якщо потрібно купити або продати валюту, важливо звертати увагу не лише на курс. Спосіб проведення операції також має значення.

За незаконні операції з валютними цінностями українцю може загрожувати до 17 000 грн штрафу та конфіскація валюти. Тому потенційна різниця в курсі під час неофіційного обміну може виявитися значно меншою за фінансові втрати у разі притягнення до відповідальності.

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