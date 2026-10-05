Продаж лісових грибів восени: сезонний заробіток може обернутися великим штрафом

Літня жінка продає сушені гриби. Фото: УНІАН

Гриби можуть принести не лише сезонний заробіток, а й штраф. Українцям варто знати, де дозволено збирати дикорослі гриби, коли потрібен лісовий квиток та які правила діють для продажу. За окремі порушення сума стягнення може сягати 34 тисяч гривень. Особливо це важливо для тих, хто продає лісові дари на ринках або веде таку діяльність регулярно.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Finteco.

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Коли гриби можна збирати без дозволу

Збирати дикорослі гриби у державних і комунальних лісах для власного споживання загалом дозволено без спеціального дозволу. Водночас це правило не поширюється на території, де збір природних ресурсів заборонений або обмежений.

У приватному лісі необхідно отримати згоду власника. А якщо гриби заготовляють не для власних потреб, а для комерційної діяльності, можуть знадобитися спеціальні документи — зокрема лісовий квиток.

Окремо діють обмеження щодо природоохоронних територій. У заповідних зонах самовільний збір грибів заборонений, а за порушення можуть застосовуватися штрафи та конфіскація незаконно добутих природних ресурсів.

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За що можуть оштрафувати грибника

Стаття 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне збирання грибів, ягід, горіхів та інших дикорослих ресурсів на ділянках, де це заборонено або допускається лише за лісовими квитками. Для громадян передбачений штраф від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів.

Суворіше покарання передбачене за порушення правил на територіях природно-заповідного фонду. У такому випадку штраф для громадян може становити від 9 до 24 неоподатковуваних мінімумів із можливою конфіскацією знарядь, незаконно добутих природних ресурсів або без неї.

Також окремо карається збирання видів рослин і грибів, занесених до Червоної книги України. За такі порушення розмір штрафу може сягати 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 850 гривень за один неоподатковуваний мінімум не застосовується: для розрахунку адміністративних штрафів використовується 17 гривень, тому максимальна сума становить 850 гривень за цією нормою. Водночас за незаконний збір червонокнижних видів можуть додатково нараховувати компенсацію за завдану природі шкоду.

Що потрібно для продажу грибів

Якщо людина збирає гриби не лише для себе, а планує отримувати з цього дохід, ситуація змінюється. Для комерційної заготівлі лісових ресурсів необхідно дотримуватися правил спеціального використання лісових ресурсів та отримувати відповідний лісовий квиток.

Продаж свіжих дикорослих грибів на агропродовольчих ринках також має окремі вимоги. Продукція повинна пройти лабораторний контроль, а продавець має отримати експертний висновок про її безпечність.

Домашні грибні консерви продавати на агропродовольчих ринках заборонено. Тобто просто назбирати грибів у лісі, принести їх на ринок і виставити на продаж без дотримання встановлених вимог не можна.

Коли за продаж грибів загрожує 34 тисячі гривень

Окремий ризик виникає тоді, коли продаж грибів фактично перетворюється на господарську діяльність, але людина не реєструє її належним чином.

За статтею 164 КУпАП провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання може каратися штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів — тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

Тому для людини, яка час від часу продає власний надлишок грибів, і для того, хто регулярно займається їх заготівлею та продажем, правові ризики можуть відрізнятися. У другому випадку важливо заздалегідь оформити діяльність та дотримуватися вимог до заготівлі й торгівлі.

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