Купання в Карпатах: де туристам загрожує штраф до 408 грн

Озеро Синевир. Фото: УНІАН

Відпочинок у Карпатах може закінчитися не лише приємними враженнями, а й штрафом. Купання у високогірних озерах на природоохоронних територіях забороняють через особливий статус водойм та їхню вразливу екосистему. За порушення правил туристу може загрожувати від 153 до 408 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

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Чому в гірських озерах не можна купатися

Високогірні озера Карпат часто розташовані на територіях природно-заповідного фонду. Зокрема, частина таких водойм належить до Карпатського національного природного парку, де діють спеціальні правила охорони та використання території.

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" передбачає обмеження діяльності, яка може погіршити стан природних комплексів та знизити рекреаційну цінність національного природного парку. Саме тому конкретні заборони залежать від статусу водойми та режиму території, на якій вона розташована.

Окремий приклад — озеро Синевир. Адміністрація національного природного парку прямо зазначає, що купатися там заборонено, оскільки водойма є водно-болотним угіддям міжнародного значення та охороняється Рамсарською конвенцією.

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Який штраф можуть виписати туристу

За порушення правил охорони та використання територій і об'єктів природно-заповідного фонду передбачена адміністративна відповідальність за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для громадян штраф становить від 9 до 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для розрахунку адміністративних штрафів один неоподатковуваний мінімум становить 17 грн, тому сума становить від 153 до 408 грн.

Для посадових осіб санкція вища — від 255 до 510 грн. Крім того, стаття передбачає можливість конфіскації знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів.

Водночас важливо: 153–408 грн — це не окремий універсальний "штраф за купання в озері". Його застосовують за порушення режиму природно-заповідної території, якщо конкретна водойма та правила її використання підпадають під відповідні обмеження.

Як туристи можуть нашкодити озеру

Проблема не обмежується самим купанням. Високогірні озера мають чутливі екосистеми, а деякі з них мають льодовикове походження. Такі водойми повільніше відновлюються після втручання людини.

За даними, наведеними OBOZ.UA, гірські озера мають важливе значення для формування та регулювання стоку річок. Болота і мохи в таких екосистемах здатні утримувати значну частину опадів, що впливає на поверхневий та підземний стік і допомагає стримувати ерозійні процеси.

Фахівець, якого цитує видання, зазначає, що вода у високогірних озерах слабомінералізована, а в теплий період її температура рідко перевищує 10 градусів. Тому купання може бути небезпечним не лише для самої водойми, а й для непідготовленої людини.

Шкодити екосистемі може також миття посуду, прання речей або використання водойми як звичайного місця для побутових потреб. Потрапляння нетипових для озера речовин здатне впливати на його органічний світ.

Що ще заборонено робити біля гірських озер

Туристам варто звертати увагу не лише на таблички щодо купання. У природоохоронних територіях можуть діяти окремі правила щодо встановлення наметів, розпалювання багать, пересування транспортом та інших видів відпочинку.

Карпатський національний природний парк закликає туристів користуватися визначеними маршрутами та облаштованими зонами відпочинку. Розпалювати вогонь поза спеціально відведеними місцями заборонено.

Не варто також заїжджати до високогірних водойм автомобілем чи мотоциклом там, де це заборонено. Проїзд важкої техніки може пошкоджувати рослинний покрив та спричиняти ерозію ґрунту.

Тому перед походом туристу варто перевірити статус конкретної території та правила національного парку або іншого природоохоронного об'єкта. Якщо купання заборонене, краще не ризикувати навіть заради кількох хвилин у прохолодній воді — це може коштувати щонайменше 153 грн штрафу.

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