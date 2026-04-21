Нафтогаз рекомендує власникам газових плит купити важливий прилад: навіщо і скільки коштує

Гроші та платіжки. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" рекомендують подбати про встановлення пристрою в будинках з газовими плитами, що гарантуватиме забезпечення постійного контролю за якістю повітря. Ціни такого приладу залежатимуть від функціоналу.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію компанії.

Рекомендації від Нафтогазу для власників газових плит

Як зазначають у компанії, газова плита є однією з найнебезпечніших речей вдома. Хоч газ вважається надійним джерелом енергії для щоденних потреб, під час його використання необхідно подбати про безпеку власної родини.

Українцям рекомендують встановити сигналізатор газу, що допоможе відстежувати його витоки. Відповідний прилад стане запорукою безпеки для всіх споживачів блакитного палива:

трубопровідного природного газу;

балонного газу.

Механізм функціонування сигналізатора простий і полягає в тому, щоб у безперервному режимі аналізувати повітря у приміщенні. У разі підвищення рівня газу до небезпечних показників відбудеться звукове сповіщення.

Читайте також:

Прилад спрацьовує саме на небезпечну концентрацію палива на початковій стадії. Сучасні моделі мають широкий функціонал і здатні:

автоматично перекривати подачу природного газу;

самостійно активувати вентиляцію;

застосовувати інші системи безпеки для уникнення отруєння чи вибуху.

Вартість стабілізатора газу

Нафтогаз на своєму сайті пропонує широкий вибір сигналізаторів газу. Зокрема, можна придбати бюджетний варіант за 1 225 грн. Такий прилад фіксує метан (СН4), пропан-бутан (суміш C3H8 і C4H10), чадний газ (СО). Номінальний поріг спрацювання 1% (метан), 0,4% (пропан-бутан), 0,005% (чадний газ). Термін служби становить вісім років (середнє напрацювання на відмову).

При цьому більш сучасні прилади будуть коштувати дорожче, однак є гарантія на виконання додаткових функцій. Зокрема, газосигналізатор побутовий з накопичувальним алгоритмом для виявлення оксиду вуглецю (чадного газу) без можливості керування зовнішніми виконавчими пристроями коштуватиме 2 442 грн. Поріг спрацювання чадного газу у 50 ppm — тривога через 90 хв, у 100 ppm — через 10 хв, у 300 ppm — через 3 хв.



Також є сигналізатор газу за 4 169 грн з порогом спрацювання щодо метану (СН4) 0,5% (10% НКПР), поріг спрацювання щодо чадного газу (СО) 0,005% (50 ppm). Передбачений перекидний "сухий" контакт реле, який можна використовувати для:

передачі сигналу спрацьовування на пульт сигналізації;

управління нормально закритим електромагнітним клапаном;

світлозвуковим пристроєм;

витяжкою.

Це все потрібно, розповіли газівники, щоб вчасно відреагувати на витоки газу. А також для запобігання надзвичайним ситуаціям.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні діє вимога проведення повірок лічильників щодо точності та справності. Зокрема, у разі укладення індивідуальної угоди про водопостачання, то витрати нестиме споживач.

Ще Новини.LIVE писали, що під час розрахунку за газ необхідно звернути увагу на нові реквізити. Для уникнення заборгованості необхідно надсилати кошти за іншими даними та встигнути це зробити до 25 числа.