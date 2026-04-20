Перевірка лічильників води: які діють правила та хто зобов'язаний платити

Прилад обліку. Фото: Київвоодоканал

У 2026 році в Україні діє вимога здійснення повірок лічильників для води на предмет точності та справності для уникнення зайвих витрат та конфліктів з комунальними службами. За певних випадків витрати за відповідну процедуру можуть повністю покладатися на власника пристрою.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на пресцентр Держпродспоживслужби.

Правила проведення перевірки лічильників води

За інформацією відомства, згідно з чинними правилами, періодична повірка лічильників води повинна відбуватися один раз на чотири роки.

Там наголошують, що своєчасна перевірка приладів обліку є гарантією точних даних спожитого ресурсу та захисту коштів їхніх власників. Вона дозволить уникнути зайвих витрат та непорозумінь з постачальниками.

Здійснювати повірку лічильників води можуть виключно уповноважені організації. Йдеться про роботу фахівців:

Наукових метрологічних центрів, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості; Метрологічних центрів та повірочних лабораторій, спеціально уповноважених на здійснення такої повірки.

Якщо після перевірки пристрою він виявиться придатним до експлуатації, то фахівці підтвердять це відбитком повірочного клейма. У підсумку власнику лічильника нададуть свідоцтво встановленої форми.

Хто має платити за повірку лічильників у 2026 році

Згідно з нормами, проведення повірки має відбуватися за кошти власника пристрою, проте, якщо в договорі з постачальником не зазначено інше. У зв'язку з цим:

У разі укладення індивідуального договору про водопостачання — витрати буде нести споживач;

У разі відсутності у співвласники багатоквартирного будинку індивідуальних договорів, а власником є водоканал/управитель будинку, то перевірку має забезпечити виконавець послуги.

