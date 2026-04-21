Нафтогаз рекомендует владельцам газовых плит купить важный прибор: зачем и сколько стоит

Деньги и платежки.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рекомендуют позаботиться об установке устройства в домах с газовыми плитами, что будет гарантировать обеспечение постоянного контроля за качеством воздуха. Цены такого прибора будут зависеть от функционала.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию компании.

Рекомендации от Нафтогаза для владельцев газовых плит

Как отмечают в компании, газовая плита является одной из самых опасных вещей дома. Хотя газ считается надежным источником энергии для ежедневных нужд, во время его использования необходимо позаботиться о безопасности собственной семьи.

Украинцам рекомендуют установить сигнализатор газа, который поможет отслеживать его утечки. Соответствующий прибор станет залогом безопасности для всех потребителей голубого топлива:

трубопроводного природного газа;

баллонного газа.

Механизм функционирования сигнализатора прост и заключается в том, чтобы в непрерывном режиме анализировать воздух в помещении. В случае повышения уровня газа до опасных показателей произойдет звуковое оповещение.

Прибор срабатывает именно на опасную концентрацию топлива на начальной стадии. Современные модели имеют широкий функционал и способны:

автоматически перекрывать подачу природного газа;

самостоятельно активировать вентиляцию;

применять другие системы безопасности во избежание отравления или взрыва.

Стоимость стабилизатора газа

Нафтогаз на своем сайте предлагает широкий выбор сигнализаторов газа. В частности, можно приобрести бюджетный вариант за 1 225 грн. Такой прибор фиксирует метан (СН4), пропан-бутан (смесь C3H8 и C4H10), угарный газ (СО). Номинальный порог срабатывания 1% (метан), 0,4% (пропан-бутан), 0,005% (угарный газ). Срок службы составляет восемь лет (средняя наработка на отказ).

При этом более современные приборы будут стоить дороже, однако есть гарантия на выполнение дополнительных функций. В частности, газосигнализатор бытовой с накопительным алгоритмом для выявления оксида углерода (угарного газа) без возможности управления внешними исполнительными устройствами будет стоить 2 442 грн. Порог срабатывания угарного газа в 50 ppm — тревога через 90 мин, в 100 ppm — через 10 мин, в 300 ppm — через 3 мин.



Также есть сигнализатор газа за 4 169 грн с порогом срабатывания по метану (СН4) 0,5% (10% НКПР), порог срабатывания по угарному газу (СО) 0,005% (50 ppm). Предусмотрен перекидной "сухой" контакт реле, который можно использовать для:

передачи сигнала срабатывания на пульт сигнализации;

управления нормально закрытым электромагнитным клапаном;

светозвуковым устройством;

вытяжкой.

Это все нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечки газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

