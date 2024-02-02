Як швидко вивести криптовалюту на банківську картку — нова послуга від Visa

Монета в руці. Фото: TETChange

Платіжна система Visa у співпраці з провідним постачальником платіжної інфраструктури для криптовалют і NFT Transak запускає пряме виведення криптовалют на свої платіжні картки. Зняти кошти з криптогаманців на свою картку відтепер можна в понад 145 країнах світу.

Про це повідомляє пресслужба Transak.

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Користувачі системи Visa в понад 145 країнах зможуть перевести свої цифрові активи в місцеву валюту в режимі реального часу.

Для виведення коштів потрібно скористатися Visa Direct. Гроші можна буде переказати за 30 хвилин або навіть швидше, що є значною перевагою в порівнянні з традиційними банківськими методами, які займають кілька днів. Особливо це пришвидшить конвертацію та переказ коштів за кордон.

У повідомленні також сказано, що Transak підтримує понад 40 криптовалют, а також має присутність у понад 350 криптовалютних гаманцях Web3 та іграх, таких як MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Ledger, Splinterlands і Decentraland.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що державний ПриватБанк блокує рахунки та розриває відносини з клієнтами, які здійснюють операції з криптовалютою. Для поновлення співпраці вимагають рішення правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.

Ми також писали про те, що Уряд України ухвалив Національну стратегію доходів України (НСДУ) на період з 2024 по 2030 роки. Вона виступає ключовою дорожньою картою для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни в правилах оподаткування криптовалюти.