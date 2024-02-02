Как вывести быстро криптовалюту на банковскую карту — новая услуга от Visa

Монета в руке. Фото: TETChange

Платежная система Visa в сотрудничестве с ведущим поставщиком платежной инфраструктуры для криптовалют и NFT Transak запускает прямой вывод криптовалют на свои платежные карты. Снять средства с криптокошельков на свою карточку теперь можно в более чем 145 странах мира.

Об этом сообщает пресс-служба Transak.

Читайте также:

Как вывести криптовалюту на карту

Пользователи Visa в более чем 145 странах смогут перевести свои цифровые активы в местную валюту в режиме реального времени.

Для вывода средств необходимо пользоваться Visa Direct. Деньги можно будет перевести за 30 минут или даже быстрее, что является значительным преимуществом по сравнению с традиционными банковскими методами, которые занимают несколько дней. Особенно это ускорит конвертацию и перевод средств за границу.

В сообщении также говорится, что Transak поддерживает более 40 криптовалют, а также присутствует в более 350 криптовалютных кошельках Web3 и играх, таких как MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Ledger, Splinterlands и Decentraland.

Что еще нужно знать

Напомним, что государственный ПриватБанк блокирует счета и разрывает отношения с клиентами, совершающими операции с криптовалютой. Для возобновления сотрудничества требуют решения правоохранительных органов о непричастности к мошенничеству.

Мы также писали о том, что правительство Украины приняло Национальную стратегию доходов Украины (НСГУ) на период с 2024 по 2030 годы. Она выступает ключевой дорожной картой для реформирования налоговой и таможенной систем страны и включает изменения в правила налогообложения криптовалюты.