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Правила оподаткування криптовалют — на які зміни чекати у 2024 році

29 грудня 2023 11:58
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Оподаткування криптовалют — як зміняться правила з нового року
Криптовалюта в руці. Фото: TETChange
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд України ухвалив Національну стратегію доходів України (НСДУ) на період з 2024 по 2030 роки. Вона виступає ключовою дорожньою картою для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни в правилах оподаткування криптовалюти.

Про це розповідає LIGA ZAKON.

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Зміни в правилах оподаткування криптовалют в Україні

Стосовно оподаткування криптовалют, Україна планує враховувати ініціативи ЄС, зокрема, зміни до Директиви № 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року "Про загальну систему податку на додану вартість". Ці зміни охоплюватимуть оподаткування операцій з різними видами віртуальних активів, таких як взаємозамінні токени (non-fungible tokens), які використовуються як цифрове представлення об'єктів інтелектуальної власності.

Основним аспектом при розробці податкових підходів є забезпечення податкових органів якісною інформацією для ефективного контролю. У червні 2023 року Комітет з фіскальних питань ОЕСР затвердив "Систему звітності про криптоактиви" (CARF) та вніс зміни до Загального стандарту звітності (CRS), що утворює міжнародні стандарти автоматичного обміну інформацією з податкових питань.

Які реформи пропонують

Згідно з планами, у 2024 році проведеться аналіз оподаткування віртуальних активів залученням міжнародних партнерів для розробки принципів, що відповідають стандартам ЄС з обміну інформацією (DAC8) та ініціативами ОЕСР. Ці принципи стануть основою для проекту закону, який внесе зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами.

Детальніше про Нацстратегію доходів 2024-2030

Стратегія визначає план поетапної реалізації реформ в області податкової та митної систем, включаючи внутрішню реформу податкових та митних органів, відновлення довіри платників податків, та впровадження нових податкових ініціатив. НСДУ визначає стратегічне бачення майбутньої системи доходів України, спрямоване на зміцнення фіскальної стійкості країни та відповідність європейським стандартам.

"Ідеться про впровадження європейських практик контрольних процедур, спільного контролю на західному кордоні за принципом "єдиної зупинки", технічну модернізацію пунктів пропуску, цифровізацію та автоматизацію процесів, обміну інформацією та багато іншого", — відзначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання української євроінтеграції на 2024 рік. Найголовніші з них — продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з ЄС, а також і отримання "промислового".

Також ми писали про те, що криптовалютний ринок надає широкий вибір активів, але не тільки Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) привертають увагу інвесторів. Існують менш відомі альткоїни, які коштують менше $1, але мають потенціал для зростання. Важливо зауважити, що такі віртуальні монети пов'язані з високим рівнем ризику.

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