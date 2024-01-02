Біткоїн досяг найвищого рівня з квітня 2022-го — скільки коштує 2 січня

Криптовалюта BTC. Фото: Unplush

У вівторок, 2 січня, вартість популярної криптовалюти Bitcoin (BTC) досягла максимуму з квітня 2022 року. Позитивна тенденція продиктована оптимізмом щодо можливого схвалення спотового біржового фонду (exchange-traded fund, ETF).

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Як зазначає агенція, ціна найпопулярнішої криптовалюти за 21 місяць сягнула 45 532 доларів. У 2023 році криптовалюта підвищилась на 156%, ставши найкращим річним показником з 2020-го.

Днями вартість Bitcoin підскочила на 2,5%, до 45 318 доларів, проте надалі залишається нижчою за рекорд у 69 тисяч доларів, встановлений у листопаді 2021 року.

Джерело: Reuters

Також подорожчала монета Ether, що пов’язана з блокчейн-мережею ethereum, на 1,45%, до 2386 доларів, після того, як торік зросла на 91%.

Інвестори зараз перебувають в очікуванні ухвалення американським регулятором цінних паперів спотового біткойн ETF, покликаного відкрити ринок біткойнів для мільйонів інвесторів та залучити мільярди інвестицій, додає Reuters.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд ухвалив Національну стратегію доходів України на період з 2024 по 2030 роки. Вона виступає ключовою дорожньою картою для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни в правилах оподаткування криптовалюти.

Також ми писали про те, що криптовалютний ринок надає широкий вибір активів, але не тільки Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) привертають увагу інвесторів. Існують менш відомі альткоїни, які коштують менше $1, але мають потенціал для зростання. Важливо зауважити, що такі віртуальні монети пов'язані з високим рівнем ризику.