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Від клієнтів ПриватБанку вимагають доказів про непричетність до шахрайства

16 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк блокує рахунки за операції з криптою — як діяти клієнтам
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний ПриватБанк блокує рахунки та розриває відносини з клієнтами, які здійснюють операції з криптовалютою. Для поновлення співпраці вимагають рішення правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.

Про це йдеться на сайті Minfin.

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Як розповів один із клієнтів, ПриватБанк не повертає 300 тис. гривень вже шість місяців після виведення коштів з біржі Binance, через P2P.

"5 вересня 2023 року Приватбанк заблокував мою картку, на якій було 285 тис. грн. Їх я вивів з біржі бінанс, через п2п. Приблизно через тиждень, розірвали зі мною договір і відмовляються обслуговувати та переводити кошти на рахунок іншого банку", — зауважує він.

Він зазначив, що провів відтоді багаточисельні листування з офісом в Дніпрі та походи в банк. Там у службі безпеки повідомили, що банк отримав скаргу на клієнта під час переказу коштів на суму 50 тис. грн 5 вересня. Також пообіцяли розблокувати рахунок, якщо буде заява з поліції, що кримінальних справ за клієнтом не ведеться. Чоловік зібрав необхідні папери і направив у банк, однак рахунок досі заблокований.

"Я зробив довідку з поліції та заяву з поліції, ніяких справ по мені не ведеться! Та прикріпив скриншотик з бінансу, які просив банк, після чого все перенаправив на Дніпро, через канцелярію, і що ви думаєте... відправляють мені до сих пір одну і ту ж шаблонну відповідь, я вже не знаю, що робити", — йдеться у скарзі.

Що кажуть у Приватбанку

Представники ПриватБанку відреагували на скаргу та пообіцяли допомогти з розглядом відповідного питання.

У фінустанові зауважують, що у подібних випадках вирішенням питання є:

  • або повернення коштів;
  • або надання рішення суду/правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.

 

Приватбанк блокування рахунків
Джерело: Мінфін

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк та Благодійний фонд "Овес" запустили спільний екологічний проєкт. Він покликаний надати допомогу для української армії.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив під час війни важливу послугу, що дозволить оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок. У "Приват24" у розділі "Мої страховки" можна самостійно здійснювати відповідні операції без відвідування відділення.

суд
ПриватБанк
криптовалюта
банки
шахрайство
рахунки

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