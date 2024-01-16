ПриватБанк блокує рахунки за операції з криптою — як діяти клієнтам

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк блокує рахунки та розриває відносини з клієнтами, які здійснюють операції з криптовалютою. Для поновлення співпраці вимагають рішення правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.

Про це йдеться на сайті Minfin.

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Як розповів один із клієнтів, ПриватБанк не повертає 300 тис. гривень вже шість місяців після виведення коштів з біржі Binance, через P2P.

"5 вересня 2023 року Приватбанк заблокував мою картку, на якій було 285 тис. грн. Їх я вивів з біржі бінанс, через п2п. Приблизно через тиждень, розірвали зі мною договір і відмовляються обслуговувати та переводити кошти на рахунок іншого банку", — зауважує він.

Він зазначив, що провів відтоді багаточисельні листування з офісом в Дніпрі та походи в банк. Там у службі безпеки повідомили, що банк отримав скаргу на клієнта під час переказу коштів на суму 50 тис. грн 5 вересня. Також пообіцяли розблокувати рахунок, якщо буде заява з поліції, що кримінальних справ за клієнтом не ведеться. Чоловік зібрав необхідні папери і направив у банк, однак рахунок досі заблокований.

"Я зробив довідку з поліції та заяву з поліції, ніяких справ по мені не ведеться! Та прикріпив скриншотик з бінансу, які просив банк, після чого все перенаправив на Дніпро, через канцелярію, і що ви думаєте... відправляють мені до сих пір одну і ту ж шаблонну відповідь, я вже не знаю, що робити", — йдеться у скарзі.

Що кажуть у Приватбанку

Представники ПриватБанку відреагували на скаргу та пообіцяли допомогти з розглядом відповідного питання.

У фінустанові зауважують, що у подібних випадках вирішенням питання є:

або повернення коштів;

або надання рішення суду/правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.

Джерело: Мінфін

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