Ціни на б'юті-процедури: скільки коштують манікюр, догляд за волоссям та косметологія

Дівчина на косметичних процедурах. Фото: magnific.com

Стрижка, фарбування, манікюр, брови, вії та косметологія для багатьох жінок стали регулярними витратами, які повторюються протягом усього року. За 2025 рік середня вартість б'юті-послуг в Україні зросла на 33,6%, а у Києві — на 20,3%. У 2026 році один похід до салону може коштувати від кількох сотень до кількох тисяч гривень, а регулярний догляд — десятки тисяч гривень на рік.

Новини.LIVE перевірили актуальні прайси кількох київських салонів та зібрали діапазони цін на основні жіночі б'юті-процедури у 2026 році.

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Як подорожчали б'юті-послуги у 2025 році

Дослідження Barb.ua охопило 22 обласні центри, понад 19 тис. активних профілів майстрів і салонів та більш як 260 тис. цін на 15 категорій послуг. Для порівняння брали медіанні ціни у вересні-листопаді 2024 та 2025 років.

У середньому б'юті-послуги за рік подорожчали на 33,6%. Найбільше зросла вартість складного фарбування волосся — з 1 200 до 1 800 грн, тобто на 50%.

Також суттєво подорожчали:

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нарощування вій — з 340 до 490 грн, або на 44,1%;

антицелюлітний масаж — з 380 до 550 грн (+44,7%);

чистка обличчя — з 580 до 800 грн (+37,9%);

масаж обличчя — з 370 до 500 грн (+35,1%);

мезотерапія — з 750 до 1 000 грн (+33,3%);

ламінування брів — з 390 до 500 грн (+28,2%);

ламінування вій — з 450 до 570 грн (+26,7%);

корекція брів — зі 175 до 210 грн (+20%);

манікюр із гель-лаком — з 290 до 340 грн (+17,2%).

Найменше змінилася ціна лазерної епіляції малих зон — із 195 до 210 грн, або лише на 7,7%. У частині міст така процедура навіть дешевшала через збільшення конкуренції.

Скільки коштує догляд у Києві у 2026 році

Актуальні столичні прайси демонструють значно ширший діапазон цін, особливо якщо йдеться про салони середнього та вищого цінового сегмента.

Волосся

Жіноча стрижка коштує приблизно 1 500–2 800 грн.

Фарбування в один тон залежить від довжини:

коротке волосся — 3 200–4 500 грн;

середнє — 4 350–5 500 грн;

довге — 4 750–7 500 грн.

Тобто одне фарбування довгого волосся може коштувати стільки ж, скільки кілька базових процедур разом.

Складні техніки — Airtouch, балаяж або шатуш — обійдуться ще дорожче. Водночас їх не потрібно оновлювати так часто, як фарбування в один тон, оскільки відростання коренів менш помітне.

Манікюр та педикюр

Манікюр коштує 500–850 грн, а педикюр — близько 900–1 700 грн залежно від складності.

Якщо робити манікюр приблизно раз на три-чотири тижні, за рік потрібно запланувати близько 12 процедур. Це становить 6 000–10 200 грн.

Педикюр за чотирьох відвідувань на рік додасть ще 3 600–6 800 грн.

Брови та вії

Корекція брів коштує 500–650 грн, фарбування — ще 500–650 грн. Якщо обидві процедури виконуються під час одного візиту, регулярний догляд за бровами може обходитися приблизно у 1 000–1 300 грн за процедуру.

Ламінування брів коштує 1 850–2 250 грн.

Нарощування вій залежно від техніки коштує:

класика — 800–1 100 грн;

2D/3D — 850–1 300 грн;

голлівудський або мегаоб'єм — 1 200–1 800 грн.

Через природне оновлення вій корекцію або перенарощування зазвичай роблять приблизно раз на три-чотири тижні. За 12 процедур на рік лише нарощування може коштувати 9 600–21 600 грн, якщо не враховувати додаткову оплату за зняття.

Альтернативою є ламінування власних вій. Воно коштує 500–850 грн, а варіант із Botox/Lash Filler — близько 950–1 250 грн.

Косметологія

Косметологічний догляд може швидко збільшити річний бюджет.

Консультація спеціаліста коштує 550–900 грн. Чистка обличчя — від 1 730 грн за ультразвукову та від 1 990 грн за комбіновану.

Масаж обличчя стартує від 750 грн, а комплекс із мікротоками — від 1 350 грн.

Пілінги коштують від 2 200 грн, а процедура PRX-T33 — близько 4 600 грн.

Ін'єкційні процедури також потребують окремого бюджету. Ревіталізація стартує від 1 600 грн, корекція мімічних зморшок у зоні чола та міжбрів'я — близько 3 700–3 800 грн, а збільшення губ і контурна пластика — від 6 000 грн.

Апаратний ліфтинг окремих зон обличчя коштує приблизно 1 600–2 800 грн за процедуру.

Скільки коштує гладка шкіра

Депіляція також перетворюється на регулярну статтю витрат.

Орієнтовна ціна процедур:

пахви — 250–400 грн;

глибоке бікіні — 450–750 грн;

гомілки або ноги повністю — 300–580 грн воском;

шугаринг ніг — 600–850 грн;

зона над верхньою губою — 110–250 грн.

Якщо щомісяця робити пахви та глибоке бікіні, за рік це становитиме приблизно 8 400–13 800 грн.

Лазерна епіляція має іншу модель витрат: спочатку потрібно пройти курс процедур, а після його завершення — робити підтримувальні сеанси. Тому її доцільно рахувати окремо від регулярної воскової депіляції або шугарингу.

Як часто доводиться ходити в салон

Саме регулярність процедур найбільше впливає на підсумкову суму за рік.

Раз на 2–4 тижні зазвичай планують манікюр із покриттям, корекцію та фарбування брів, а також корекцію нарощених вій. Частота залежить від швидкості росту нігтів, волосків та природного оновлення вій.

Раз на 3–5 тижнів можна проводити воскову депіляцію або шугаринг. Конкретний інтервал залежить від швидкості росту волосся.

Раз на 1–2 місяці — ламінування вій та брів. Чистку обличчя також можна проводити з таким інтервалом, якщо така частота відповідає потребам шкіри.

Раз на 4–6 тижнів — педикюр. Частота залежить від сезону та стану нігтів і шкіри стоп.

Раз на 2–3 місяці — стрижка та оновлення кінчиків, хоча частота залежить від форми зачіски та стану волосся.

Раз на 4–6 місяців — складне фарбування на кшталт Airtouch або балаяж, оскільки плавний перехід кольору дозволяє довше не оновлювати корені.

Курсові процедури рахуються інакше. Наприклад, лазерна епіляція потребує серії сеансів із поступовим збільшенням інтервалів, а масаж може призначатися курсом із кількох процедур на тиждень. Тому включати їх у щомісячний бюджет як звичайну процедуру некоректно.

Скільки потрібно грошей на б'юті-рутину за рік

Щоб оцінити реальні витрати, можна взяти умовний сценарій регулярного догляду без дорогих ін'єкційних процедур.

Наприклад, протягом року жінка:

шість разів робить стрижку;

чотири рази фарбує волосся в один тон на середню довжину;

12 разів робить манікюр;

чотири рази — педикюр;

12 разів робить корекцію та фарбування брів;

12 разів робить нарощування вій;

чотири рази проходить чистку обличчя;

12 разів робить депіляцію пахв і глибокого бікіні.

За мінімальними цінами з наведеного київського діапазону такий набір коштуватиме близько 72 920 грн на рік.

За максимальними цінами — приблизно 114 760 грн.

У середньому це близько 6 100–9 600 грн на місяць, якщо розподілити всі річні витрати рівномірно.

При цьому до розрахунку не входять масажі тіла, пілінги, ламінування брів, косметологічні курси, ін'єкції, апаратні процедури, складні фарбування та інші додаткові послуги.

Тобто жінка, яка регулярно користується ще й косметологією або проходить курси процедур, може витрачати понад 100 тис. грн на рік лише на догляд за зовнішністю.

Скільки коштує догляд за тілом

Окремою категорією залишаються масажі та апаратні процедури.

Класичний масаж тіла коштує 800–1 300 грн за сеанс, антицелюлітний або лімфодренажний — 850–1 400 грн.

LPG або Endospheres коштують приблизно 1 200–2 200 грн за процедуру.

Якщо пройти курс із 10 таких процедур, потрібно заплатити приблизно 12 000–22 000 грн. Навіть знижка на пакет послуг не змінює того, що це вже окрема велика стаття річного бюджету.

Що найбільше впливає на суму

Найдорожчою частиною регулярної рутини часто стає не одна конкретна процедура, а їхня частота.

Наприклад, манікюр за 700 грн може здаватися невеликою витратою. Але 12 таких процедур на рік — це вже 8 400 грн. Фарбування волосся за 5 000 грн чотири рази на рік — ще 20 000 грн. Нарощування вій по 1 200 грн щомісяця — 14 400 грн.

У 2026 році навіть базовий регулярний догляд у столичному сегменті може вимагати понад 70 тис. грн на рік, а розширена б'юті-рутина з косметологією, масажами та курсовими процедурами здатна перевищити 100 тис. грн.

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