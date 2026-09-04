Незаплановані витрати українців зростають: як на це впливає онлайн-шопінг

Дівчина насолоджкється онлайн-шопінгом. Фото: magnific.com

Перегляд відео в TikTok, Instagram чи Facebook для багатьох українців давно перестав бути лише способом провести час. Під час звичайного скролінгу користувачі знаходять нові товари, бачать знижки та рекомендації, а нерідко завершують перегляд покупкою, якої спочатку не планували. У результаті соцмережі дедалі сильніше впливають на споживацькі витрати українців.

Про це свідчать дані Deloitte Ukraine, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

76% українців роблять незаплановані покупки

Більшість українців час від часу дозволяє собі покупки, яких не було у попередніх планах. За результатами опитування Rakuten Viber, 76% респондентів зізналися, що роблять такі придбання.

При цьому 58% купують незаплановані товари час від часу, а ще 18% роблять це часто. Лише 13% опитаних намагаються купувати виключно те, що заздалегідь внесли до плану.

Ще 11% українців зазначили, що після початку повномасштабної війни почали свідоміше обмежувати такі витрати.

Читайте також:

Ці дані не означають, що саме соцмережі є причиною кожної незапланованої покупки. На рішення впливають ціна, настрій, реклама, доступність товару та різні акційні пропозиції.

Що змушує українців купувати зайве

Найсильнішим стимулом залишаються знижки та спеціальні пропозиції. Саме їх назвали причиною незапланованої покупки 47% учасників опитування Rakuten Viber.

Ще 28% респондентів купують товар після того, як побачили його наживо й просто захотіли придбати.

Тобто спонтанна витрата не обов’язково починається з реклами. Іноді достатньо привабливої ціни, емоційного бажання або випадкового контакту з товаром.

Для бюджету проблема полягає в тому, що одна така покупка зазвичай здається незначною. Проте регулярне повторення однакової поведінки поступово збільшує суму витрат за місяць.

Соцмережі перетворилися на нову вітрину

Змінилася і сама роль соціальних мереж. Вони дедалі частіше стають місцем, де люди не просто спілкуються чи дивляться відео, а знаходять товари та оцінюють їх перед покупкою.

Дослідження Deloitte Ukraine показало, що 19% українців найчастіше знаходять нові товари через TikTok. Ще 34% зазначили, що під час вибору покупки орієнтуються на відгуки інших користувачів.

Це означає, що шлях до покупки може починатися задовго до відвідування інтернет-магазину. Користувач бачить товар у відео, читає коментарі або відгуки, переходить на сайт продавця і вже там приймає остаточне рішення.

Соцмережі фактично виконують функцію цифрової вітрини, де товар можна побачити в потрібному контексті — у відео, добірці чи рекомендації іншого користувача.

Що українці найчастіше купують онлайн

Онлайн-покупки займають помітне місце у споживчій поведінці українців. За даними Deloitte Ukraine, серед популярних категорій — електроніка та побутова техніка, косметика й парфумерія, одяг та взуття.

Середній чек також залежить від категорії. Наприклад, у 2025 році середня сума онлайн-покупки електроніки та побутової техніки становила 5 426 грн, тоді як офлайн-покупка в цій категорії — 5 337 грн.

Онлайн-торгівля продуктами також демонструє вищий середній чек: 1 702 грн проти 1 276 грн під час купівлі офлайн. За рік середня сума онлайн-покупки продуктів зросла на 51%.

Це важливо для сімейного бюджету: зручність замовлення через інтернет може супроводжуватися більшою сумою одного чека.

Чому дрібні покупки непомітно забирають гроші

Найбільший ризик для бюджету становить не одна дорога покупка, а регулярні невеликі витрати.

Наприклад, якщо людина тричі на тиждень купує щось незаплановане на 300 грн, за місяць це вже близько 3 600 грн, а за рік — понад 43 тис. грн. Це лише умовний приклад, а не середні витрати українців.

Саме тому під час онлайн-шопінгу важливо оцінювати не тільки ціну конкретного товару, а й частоту таких покупок. Психологічно 200–300 грн можуть здаватися незначною сумою, однак регулярні замовлення здатні суттєво впливати на залишок грошей наприкінці місяця.

Як не витрачати зайве під час скролінгу

Щоб імпульсивні покупки не перетворювалися на постійну статтю витрат, можна використовувати кілька простих правил.

Не купувати одразу. Якщо товар не потрібен терміново, варто відкласти рішення хоча б на добу.

Перевіряти власний план. Перед оплатою достатньо запитати себе, чи планувалася ця покупка до того, як товар з’явився перед очима.

Не плутати знижку з економією. Якщо товар не був потрібен, його купівля навіть зі знижкою залишається додатковою витратою.

Переглядати історію платежів. Наприкінці місяця варто окремо подивитися, скільки грошей пішло на покупки, які спочатку не планувалися.

Головна проблема цифрового шопінгу полягає не в самих соцмережах, а в тому, наскільки легко вони скорочують шлях від бажання до оплати. Чим менше часу людина має на обдумування покупки, тим простіше невелика спонтанна витрата стає регулярною.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українцям повернути товар без чека та які документи можуть підтвердити покупку. Після спонтанної покупки товар може не виправдати очікувань або виявитися непотрібним. Тому важливо знати свої права та зберігати документи, які підтверджують факт придбання.

Також Новини.LIVE писали, чому ціни на товари можуть зрости та що впливатиме на їхню вартість. Зміна цін безпосередньо впливає на витрати українських родин і суму, яку доводиться закладати у щомісячний бюджет. Тому під час покупок варто враховувати не лише власні звички, а й загальну ситуацію з вартістю товарів.