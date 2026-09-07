Домашні тварини у 2026 році: скільки грошей потрібно на їх утримання

Дитина з домашніми улюбленцями. Фото: magnific.com

Утримання домашнього улюбленця може забирати з сімейного бюджету десятки тисяч гривень на рік. У 2026 році на базові потреби кота в Україні потрібно близько 2–3 тис. грн щомісяця, собаки — 3–4 тис. грн, а для великих порід витрати можуть сягати 10 тис. грн. Окрім корму, власникам доводиться оплачувати догляд, вакцинацію та ветеринарні послуги, причому непередбачені витрати можуть суттєво збільшити бюджет.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

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Скільки грошей потрібно на кота

Для кота однією з основних регулярних витрат залишається харчування. Водночас до щомісячного бюджету потрібно додати наповнювач, ласощі, засоби догляду та інші дрібні покупки. Окремо варто передбачити кошти на ветеринарні витрати.

Згідно з розрахунком Мінфіну, на корм для кота можна витрачати близько 1 200 грн на місяць, ще 350 грн — на наповнювач і близько 300 грн — на ласощі та дрібні покупки. Ще 400 грн у цьому розрахунку закладено як резерв на ветеринара. Загалом виходить приблизно 2 250 грн на місяць, або 27 тис. грн на рік.

При цьому йдеться саме про базові витрати. У суму не входять значні непередбачені видатки, зокрема складне лікування, операції, дорогі препарати чи тривала ветеринарна терапія.

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Собака може коштувати значно дорожче

У випадку із собакою бюджет значною мірою залежить від її ваги, породи та способу утримання. Велика тварина потребує більше корму, а додатковими витратами можуть стати ласощі, засоби від паразитів, грумінг, дресирування та ветеринарні послуги.

За актуальними оцінками, базове утримання собаки в Україні у 2026 році становить приблизно 3–4 тис. грн на місяць. Для великих порід витрати можуть сягати 10 тис. грн на місяць, або близько 120 тис. грн на рік.

Окремі приклади показують, наскільки широким може бути цей діапазон. За підрахунками щодо утримання собаки у Луцьку, лише корм для окремих тварин може коштувати до 7 тис. грн на місяць, а ласощі — ще до 3 тис. грн.

Для конкретного добермана загальні щомісячні витрати оцінили приблизно у 11 тис. грн. До цієї суми увійшли харчування, ласощі, засоби від паразитів та заняття з собакою. Така сума не є універсальною ціною утримання собаки, а лише демонструє, наскільки бюджет може зрости за наявності додаткових потреб.

Найдорожчими можуть стати непередбачені витрати

Найбільшим навантаженням для сімейного бюджету часто стають не регулярні покупки, а витрати, які складно спрогнозувати. Тварині може знадобитися термінова допомога ветеринара, додаткові обстеження, ліки або спеціальний лікувальний корм.

До бюджету також варто заздалегідь закладати витрати, які виникають не щомісяця. Йдеться про переноску, лежанку, амуніцію, вакцинацію, грумінг або оплату перетримки, якщо господарі їдуть у відпустку.

Тому реальну вартість домашнього улюбленця варто оцінювати не лише за одним місячним платежем, а за витратами протягом року. Наприклад, базові 2–3 тис. грн на місяць для кота перетворюються на 24–36 тис. грн на рік. Для собаки витрати у 3–4 тис. грн щомісяця означають уже 36–48 тис. грн на рік.

При цьому ветеринарний резерв краще тримати окремо від звичайного бюджету на корм і догляд. Непередбачені проблеми зі здоров’ям можуть суттєво збільшити загальну суму витрат, тому власникам тварин варто враховувати такі ризики під час планування сімейного бюджету.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці витрачають на їжу та щоденні покупки. Навіть невеликі регулярні витрати протягом місяця можуть складатися у помітну суму. Тому під час планування бюджету важливо враховувати не лише великі покупки, а й постійні щоденні витрати.

Також Новини.LIVE розповідали, як восени змінюються витрати на житло та поїздки за кордон. Власникам домашніх тварин під час планування відпустки варто додатково враховувати витрати на перетримку або догляд за улюбленцем. Це може помітно збільшити загальний бюджет поїздки.