Цены на бьюти-процедуры: сколько стоят маникюр, уход за волосами и косметология

Девушка на косметических процедурах. Фото: magnific.com

Стрижка, окрашивание, маникюр, брови, ресницы и косметология для многих женщин стали регулярными расходами, которые повторяются в течение всего года. За 2025 год средняя стоимость бьюти-услуг в Украине выросла на 33,6%, а в Киеве — на 20,3%. В 2026 году один визит в салон может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен, а регулярный уход — десятки тысяч гривен в год.

Новини.LIVE проверили актуальные прайсы нескольких киевских салонов и собрали диапазоны цен на основные женские бьюти-процедуры в 2026 году.

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Как подорожали бьюти-услуги в 2025 году

Исследование Barb.ua охватило 22 областных центра, более 19 тыс. активных профилей мастеров и салонов и более 260 тыс. цен на 15 категорий услуг. Для сравнения брались медианные цены в сентябре–ноябре 2024 и 2025 годов.

В среднем цены на бьюти-услуги за год выросли на 33,6%. Больше всего выросла стоимость сложного окрашивания волос — с 1 200 до 1 800 грн, то есть на 50%.

Также существенно подорожали:

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наращивание ресниц — с 340 до 490 грн, или на 44,1%;

антицеллюлитный массаж — с 380 до 550 грн (+44,7%);

чистка лица — с 580 до 800 грн (+37,9%);

массаж лица — с 370 до 500 грн (+35,1%);

мезотерапия — с 750 до 1 000 грн (+33,3%);

ламинирование бровей — с 390 до 500 грн (+28,2%);

ламинирование ресниц — с 450 до 570 грн (+26,7%);

коррекция бровей — с 175 до 210 грн (+20%);

маникюр с гель-лаком — с 290 до 340 грн (+17,2%).

Меньше всего изменилась цена лазерной эпиляции небольших зон — с 195 до 210 грн, или всего на 7,7%. В некоторых городах такая процедура даже подешевела из-за усиления конкуренции.

Сколько стоит уход в Киеве в 2026 году

Актуальные столичные прайсы демонстрируют значительно более широкий диапазон цен, особенно если речь идет о салонах среднего и высшего ценового сегмента.

Волосы

Женская стрижка стоит примерно 1 500–2 800 грн.

Окрашивание в один тон зависит от длины:

короткие волосы — 3 200–4 500 грн;

средние — 4 350–5 500 грн;

длинные — 4 750–7 500 грн.

То есть одно окрашивание длинных волос может стоить столько же, сколько несколько базовых процедур вместе.

Сложные техники — Airtouch, балаяж или шатуш — обойдутся еще дороже. В то же время их не нужно обновлять так часто, как окрашивание в один тон, поскольку отросшие корни менее заметны.

Маникюр и педикюр

Маникюр стоит 500–850 грн, а педикюр — около 900–1 700 грн в зависимости от сложности.

Если делать маникюр примерно раз в три-четыре недели, за год нужно запланировать около 12 процедур. Это составляет 6 000–10 200 грн.

Педикюр при четырех посещениях в год добавит еще 3 600–6 800 грн.

Брови и ресницы

Коррекция бровей стоит 500–650 грн, окрашивание — еще 500–650 грн. Если обе процедуры выполняются во время одного визита, регулярный уход за бровями может обходиться примерно в 1 000–1 300 грн за процедуру.

Ламинирование бровей стоит 1 850–2 250 грн.

Наращивание ресниц в зависимости от техники стоит:

классика — 800–1 100 грн;

2D/3D — 850–1 300 грн;

голливудский или мегаобъем — 1 200–1 800 грн.

Из-за естественного обновления ресниц коррекцию или повторное наращивание обычно проводят примерно раз в три-четыре недели. За 12 процедур в год только наращивание может обойтись в 9 600–21 600 грн, если не учитывать дополнительную оплату за снятие.

Альтернативой является ламинирование собственных ресниц. Оно стоит 500–850 грн, а вариант с Botox/Lash Filler — около 950–1 250 грн.

Косметология

Косметологический уход может быстро увеличить годовой бюджет.

Консультация специалиста стоит 550–900 грн. Чистка лица — от 1 730 грн за ультразвуковую и от 1 990 грн за комбинированную.

Массаж лица стоит от 750 грн, а комплекс с микротоками — от 1 350 грн.

Пилинги стоят от 2 200 грн, а процедура PRX-T33 — около 4 600 грн.

Инъекционные процедуры также требуют отдельного бюджета. Ревитализация начинается от 1 600 грн, коррекция мимических морщин в области лба и межбровья — около 3 700–3 800 грн, а увеличение губ и контурная пластика — от 6 000 грн.

Аппаратный лифтинг отдельных зон лица стоит примерно 1 600–2 800 грн за процедуру.

Сколько стоит гладкая кожа

Депиляция также становится регулярной статьей расходов.

Ориентировочная цена процедур:

подмышки — 250–400 грн;

глубокое бикини — 450–750 грн;

голени или ноги полностью — 300–580 грн воском;

шугаринг ног — 600–850 грн;

зона над верхней губой — 110–250 грн.

Если ежемесячно делать подмышки и глубокое бикини, за год это составит примерно 8 400–13 800 грн.

Лазерная эпиляция имеет иную модель расходов: сначала нужно пройти курс процедур, а после его завершения — делать поддерживающие сеансы. Поэтому ее целесообразно рассчитывать отдельно от регулярной восковой депиляции или шугаринга.

Как часто приходится ходить в салон

Именно регулярность процедур больше всего влияет на итоговую сумму за год.

Раз в 2–4 недели обычно планируют маникюр с покрытием, коррекцию и окрашивание бровей, а также коррекцию наращенных ресниц. Частота зависит от скорости роста ногтей, волосков и естественного обновления ресниц.

Раз в 3–5 недель можно проводить восковую депиляцию или шугаринг. Конкретный интервал зависит от скорости роста волос.

Раз в 1–2 месяца — ламинирование ресниц и бровей. Чистку лица также можно проводить с таким интервалом, если такая частота соответствует потребностям кожи.

Раз в 4–6 недель — педикюр. Частота зависит от сезона и состояния ногтей и кожи стоп.

Раз в 2–3 месяца — стрижка и обрезка кончиков, хотя частота зависит от формы прически и состояния волос.

Раз в 4–6 месяцев — сложное окрашивание типа Airtouch или балаяж, поскольку плавный переход цвета позволяет дольше не обновлять корни.

Курсовые процедуры рассчитываются иначе. Например, лазерная эпиляция требует серии сеансов с постепенным увеличением интервалов, а массаж может назначаться курсом из нескольких процедур в неделю. Поэтому включать их в ежемесячный бюджет как обычную процедуру некорректно.

Сколько денег нужно на бьюти-рутину в год

Чтобы оценить реальные расходы, можно взять условный сценарий регулярного ухода без дорогостоящих инъекционных процедур.

Например, в течение года женщина:

шесть раз делает стрижку;

четыре раза окрашивает волосы в один тон на среднюю длину;

12 раз делает маникюр;

четыре раза — педикюр;

12 раз корректирует и окрашивает брови;

12 раз делает наращивание ресниц;

четыре раза проходит чистку лица;

12 раз делает депиляцию подмышек и глубокого бикини.

По минимальным ценам из приведенного киевского диапазона такой набор обойдется примерно в 72 920 грн в год.

По максимальным ценам — примерно 114 760 грн.

В среднем это около 6 100–9 600 грн в месяц, если распределить все годовые расходы равномерно.

При этом в расчет не входят массажи тела, пилинги, ламинирование бровей, косметологические курсы, инъекции, аппаратные процедуры, сложные окрашивания и другие дополнительные услуги.

То есть женщина, которая регулярно пользуется еще и услугами косметолога или проходит курсы процедур, может тратить более 100 тыс. грн в год только на уход за внешностью.

Сколько стоит уход за телом

Отдельной категорией остаются массажи и аппаратные процедуры.

Классический массаж тела стоит 800–1 300 грн за сеанс, антицеллюлитный или лимфодренажный — 850–1 400 грн.

LPG или Endospheres стоят примерно 1 200–2 200 грн за процедуру.

Если пройти курс из 10 таких процедур, придется заплатить примерно 12 000–22 000 грн. Даже скидка на пакет услуг не меняет того факта, что это уже отдельная крупная статья годового бюджета.

Что больше всего влияет на сумму

Самой дорогой частью регулярной рутины часто становится не одна конкретная процедура, а их частота.

Например, маникюр за 700 грн может показаться небольшой тратой. Но 12 таких процедур в год — это уже 8 400 грн. Окрашивание волос за 5 000 грн четыре раза в год — еще 20 000 грн. Наращивание ресниц по 1 200 грн ежемесячно — 14 400 грн.

В 2026 году даже базовый регулярный уход в столичном сегменте может потребовать более 70 тыс. грн в год, а расширенная бьюти-рутина с косметологией, массажами и курсовыми процедурами способна превысить 100 тыс. грн.

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