Зарплати чиновників просять урізати до 20,5 тис. грн заради потреб ЗСУ — деталі петиції

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року на сайті електронних петицій з'явилося звернення до Кабінету Міністрів України з проханням врегулювати питання заробітних плат та премій державних службовців під час війни. Автор вважає за доцільне спрямувати надлишок коштів на підтримку української армії.

Про це свідчить інформація на урядовому порталі у розділі електронних петицій.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про петицію щодо зарплат чиновників

Петицію опублікував українець Сергій Чугунов. Автор просить врегулювати ситуацію із оплатою праці чиновників в Україні. Йдеться про тимчасову заборону виплати премій, надбавок, бонусів та інших додаткових стимулюючих виплат держслужбовцям, які не виконують бойові або спецзавдання у районах ведення бойових дій.

Він зауважив, що у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України та правового режиму воєнного стану, відповідно до статей 17, 64 Конституції та Закону "Про правовий режим воєнного стану", вважає за доцільне вжити невідкладних заходів у питанні оптимізації видатків держбюджету.

"На сьогодні військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії, несуть службу у режимі 24/7, постійно ризикують життям, обмежені у свободі пересування та можливостях бачити родини. Водночас частина державних службовців працює у безпечних умовах, не зазнає таких обмежень і отримує значно вищі заробітні плати, надбавки та премії. Така диспропорція є морально несправедливою, демотивує військових і підриває довіру громадян до влади", — йдеться у повідомленні.

Згідно з пропозицією, для всіх категорій держслужбовців необхідно встановити граничний розмір зарплати на період воєнного стану та мобілізації у розмірі не більш ніж 20,5 тис. грн/місяць (без врахування податків та зборів).

Заощаджені гроші можна скерувати на закупівлю безпілотних літальних апаратів, транспорту та необхідного спорядження для підрозділів оборони.

Виняток — ті, хто безпосередньо беруть участь у забезпеченні нацбезпеки та оборони:

військовослужбовці ЗСУ;

підрозділи СБУ;

бійці з Міністерства внутрішніх справ;

працівники Держприкордонслужби, які воюють;

співробітники української розвідки;

підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій;

добровольчі формування територіальних громад, які воюють.

Зміни з обмеження зарплат і премій чиновників на час війни працюватимуть на:

посилення обороноздатності держави;

підвищення суспільної довіри до влади;

забезпечення справедливості у розподілі бюджетних коштів;

порятунок життя українських захисників.

Скриншот петиції. Джерело: Кабмін

Які зарплати отримують чиновники під час війни

Згідно з останніми оприлюдненими даними Міністерства фінансів, середня заробітна плата держслужбовців становить 61,6 тис. грн. Роком раніше показник перебував на рівні 55,8 тис. грн.

Як зазначають у відомстві, в країні налічується близько 500 керівників держорганів, яким у середньому платять по 131,2 тис. грн.

Зокрема, найбільше отримують топчиновники таких відомств:

Нацагентство з питань запобігання корупції — 366 тис. грн;

Фонд держмайна — 285 тис. грн;

Нацагентство з управління активами — 256 тис. грн;

Рахункова палата — 209 тис. грн;

Антимонопольний комітет — 202 тис. грн.

Раніше ми писали, що в Україні на 43% зросли зарплати після реформування оплати праці держслужбовців. Однак 78% посадовців заявляють, що винагороди не дотягують до належного рівня.

Також ми розповідали, що за попередній рік суттєво зросла середня зарплата у сфері торгівлі. Зокрема, середня щомісячна зарплата перевищує 82 тис. грн в одній з мереж.